Lolita confiesa la triste herencia que su madre Lola Flores le dejó al morir

Lolita conocía estos días que su hija, Elena Furiase, y el marido de esta, Gonzalo Sierra, no atraviesan una buena etapa económica. Y esto es algo que a la actriz y cantante le suena y mucho. Sí, porque también ha vivido en sus propias carnes esta circunstancia.

Dado el éxito que cosechó su madre, Lola Flores, se pensaba que ella podía estar disfrutando de un buen colchón financiero gracias al legado recibido. Pero nada más lejos de la realidad.

Lolita y la verdad de lo que le dejó Lola Flores

La actual jurado de Tu cara me suena perdió en 1995 a su madre, una de las artistas más grandes que ha dado este país. Y todo hizo imaginar que, con lo importante que había sido 'La Faraona', dejó una gran patrimonio a sus hijos. Sin embargo, no estábamos en lo cierto.

A lo largo de estos años hemos conocido que la realidad del patrimonio de la coplera era muy distinta. Así, por ejemplo, en medios como Vanitatis se publicó que gran parte de lo que tenía fue destinado a pagar la famosa multa con Hacienda.

Al parecer, tuvo que ir uniendo poco a poco dinero para poder afrontar los 28 millones de pesetas que se le pedían. Y esto, por ejemplo, la llevó a vender el lujoso piso que tenía en la calle María de Molina en Madrid.

De igual modo, se hizo hincapié en que la artista era muy generosa con los suyos. Por este motivo, como indicó su fiel Juan 'el Golosina', “fue mala administradora. Podía haber tenido medio Madrid, pero ayudó a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos...”.

“Era un boquete roto. A su vera no había penas. Ganó todo el dinero del mundo, pero cuanto más ganaba, todos los que estábamos a su vera vivíamos mejor”.

Hasta tal punto llegó la situación que, cuando falleció, sus hijos decidieron rechazar su legado. Y así lo explicó Lolita diciendo: “Aconsejados por nuestros abogados renunciamos a la herencia de mi madre”. El motivo es que estaba lastrada por deudas.

De ahí que rechazaron quedarse, por ejemplo, con el chalet Los Gitanillos que estaba ubicado en Marbella y que arrastraba adeudos de 74 millones de pesetas.

Esta y otras deudas fueron las que llevaron a las hijas de la jerezana a vivir una situación complicada con el legado materno. Por esto, ella explicó en el Deluxe lo que realmente le había dejado 'La Faraona': “Me dejó estas piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor. Pero dinero nada de nada”.

Eso sí, le legó a ella y a Rosario tener los derechos sobre las canciones de las que era autora y esto será hasta 2066.

Lolita arrastra problemas económicos

Si la cantante de Amor, amor hubiera tenido un suculento legado es muy posible que no hubiera tenido que hacerle frente a serios problemas económicos. Problemas que ella no ha dudado en contar públicamente.

Por ejemplo, en 2019 relató en el Deluxe que aquellos se remontan al momento en el que “me hicieron una inspección y he tenido que pagar mucho dinero. No ha sido por fraude fiscal sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar Hacienda, una multa de alrededor de 600 000 €”.

Sin pudor llegó a confesar incluso que “he pedido ayuda a amigos y anticipos, no se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado, no tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada”.