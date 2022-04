Lolita se descompone al confirmarse la joven e injusta muerte

Lolita está consternada tras una noticia en torno a una persona muy cercana, y es que una de sus amigas ha dejado de existir hace unas horas. La muerte de una mujer muy querida por la hija de Lola Flores que la ha dejado en estado de shock.

Lolita era una gran amiga de Silvia Gambino, que se ha ido, a la edad de 57 años, a causa de un cáncer. Hablamos de una mujer que vivió durante muchos años en España y fue conocida por todos por trabajar en varios programas de televisión, como Noche de fiesta.

Silvia Gambino ha muerto a última hora de este domingo en Madrid por culpa de un cáncer que arrastraba desde hace tiempo. Alberto Closas, su exmarido, ha sido la persona que ha comunicado la fatal noticia a través de su cuenta de Instagram.

Lolita despide a una amiga cuando nadie lo esperaba

"Adiós, Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, Rosita", ha dicho Closas en sus redes ante la sorpresa de todos sus seguidores.

El exmarido de la actriz italiana ha explicado que ella se ha ido "muy temprano, que la vida no es justa y que el cáncer le ha ganado la batalla, pero no le quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón, nos vemos, ciao", ha escrito el ex de la actriz fallecida este domingo.

Hay que recordar que Silvia Gambino y Alberto Closas llevaban divorciados cerca de dos décadas, pero la relación entre ambos era muy amistosa.

Lolita, desolada tras la temprana muerte de la actriz italiana

Gambino nació en Palermo (Sicilia), y se erigió como una gran actriz de comedia. En España se hizo muy famosa por aparecer cada semana en programas de José Luis Moreno como Escenas de matrimonio, Noche de Fiesta o La sopa boba.

Una de sus últimas apariciones en la pequeña pantalla fue en Centro médico. Una serie de TVE donde pudimos verla en 2018 junto a Lolita. Hoy, Lolita llora la pérdida de su amiga, que se ha ido demasiado pronto para lamento de la gente que la quería.

Todos recordamos la entrevista que dio en Sábado Deluxe allá por 2019. Una entrevista realizada por Jorge Javier Vázquez, el hombre que había sido productor de su última obra de teatro.

"Perteneces a esa generación de actrices que lleva trabajando muchísimo en este país, que se ha dejado la vida trabajando para entretenernos, para hacernos un poco más felices y me da mucha alegría que ahora puedas demostrar en un escenario todo lo que has aprendido".

"Todo lo que llevas dentro y todo lo que solo se puede hacer después de dedicarse tantísimos años a esta profesión con tanto esmero, con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanto amor. Tú eres nuestra Susan Sarandon patria", le espetó el presentador en aquella charla íntima.

Aquel 'speech' emocionó a la actriz, que alabó al catalán tras confesar que él le había devuelto "a la vida profesional" y que nunca nadie había hablado tan bien de su persona.

"Me encanta mi profesión, pero siempre me han exigido mucho y he trabajado mucho. Era un momento de mi vida que pensaba que ya estaba, que ya había hecho todo", aseveró en aquella charla la amiga de Lolita.