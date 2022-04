Alba Flores sorprende a su tía Lolita confirmando el rumor que preocupa a Elena Furiase

Alba Flores, una de las actrices más cotizadas del momento, pertenece a una saga familiar que lleva demasiado tiempo en boca de todos. Su abuela Lola Flores, popularmente conocida como la Faraona, ha sido la mejor artista de España y eso tiene unas consecuencias.

Los medios se hacen eco de todo lo que sucede en el clan y en ocasiones circulan datos incorrectos.

Alba Flores ha confirmado el rumor que terminó con la energía de su prima Elena Furiase: no tienen mala relación y están muy unidas. Un periódico digital publicó que las nietas de Lola Flores estaban enfrentadas y esta noticia fue desmentida al instante.

Elena usó sus redes sociales para dejar claro que todo lo que se estaba contando era mentira.

| GTRES

Alba leyó atentamente las palabras que su prima publicó en Instagram, pero no perdió el tiempo en hablar con ella del asunto. Disfrutan de una relación estupenda y no dejan que ningún medio de comunicación ensucien el bonito vínculo que han creado.

Comparten profesión, inquietudes y un talento arrollador que no ha dejado indiferente a ningún crítico de cine.

Elena Furiase reaccionó al enterarse de que algunos periodistas estaban diciendo que se llevaba mal con la actriz de La Casa de Papel. “¡No busquéis el drama donde no lo hay ni lo ha habido jamás! ¡Solo buscáis el escándalo, panda de embusteros!”, escribió la hija de Lolita visiblemente molesta.

| GTRES

Lolita lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y entiende que pertenece a una familia importante. Por eso nunca se ha enfrentado a la prensa, pero siempre ha dejado claro que hay noticias que no se corresponden con la realidad.

Su hija Elena y su sobrina Alba se adoran, por mucho que algunos enemigos del clan insistan en que hay rivalidad entre ellas.

Alba Flores cuenta la verdad: “Paso olímpicamente”

Alba ha concedido una pequeña entrevista antes de entrar en una entrega de premios relacionada con el mundo del cine. Los reporteros no han tardado en preguntarle sobre su presunta mala relación con Elena y ella ha aclarado que todo es un rumor. “Estáis compitiendo contra muchas cosas, entonces los titulares cada vez son más locuelos”, explica en un tono amable.

La actriz, hija de famoso Antonio Flores, no se ha molestado porque entiende el trabajo de la prensa y no quiere tener problemas. Pero sí ha dejado claro que nunca ha estado enfrentada a su prima, de hecho no han hablado de la falsa noticia. “Ni siquiera lo he hablado con ella, o sea que tampoco ha sido una gran cosa, paso olímpicamente”.

Lolita Flores, según la opinión de muchos periodistas, ha heredado el matriarcado del clan porque controla perfectamente a los periodistas.

Ella es cantante y actriz, una de las grandes artistas de España, pero asume que su vida está ligada a la prensa del corazón. Por eso concede entrevistas con cierta asiduidad, a pesar de que en ningún momento saca a la luz temas escabrosos.

Alba Flores es madrina de la hija de Elena Furiase

Alba leyó un emotivo discurso en la boda de su prima Elena, celebrada en septiembre de 2021, y dejó claro lo que sentía por ella. No tiene por costumbre entrar en determinados escándalos, pero ha dado explicaciones para zanjar la polémica.

La actriz es madrina de la hija de Elena Furiase, lo que demuestra que su vínculo es bastante especial.

Lolita prefiere mantenerse al margen y no ha comentado lo que está sucediendo porque lo considera innecesario. Está centrada en su imparable trayectoria mediática y cada vez le llaman para participar en más programas.

Los teatros también reclaman su presencia, así que no tiene tiempo de involucrarse en polémicas que no se ajustan con la realidad.