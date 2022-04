El desesperado motivo por el que Lolita no encenderá la televisión hasta verano

Desde pequeña, Lolita, hija de Lola Flores, ha estado muy unida a Charo Vega, quien ha contado un secreto oculto que ha dejado muda a la audiencia. Ha logrado el apoyo del público por su espléndida vida rodeada de flamenco, toros y realeza. Pero esto último no es lo único que ha sido importante.

Hace unos meses, destapó su pasado en televisión. Era raro en ella porque siempre estaba contando secretos de sus amigas.

Eso se pudo ver cuando contó que su amiga Lolita había tenido una relación con Francisco Rivera en el 2011. Aunque rápidamente lo tuvo que desmentir porque él la demandó.

La terrible adicción que casi mata a Charo

Algo que Charo aseguró en el programa fue su ingreso en la clínica psiquiátrica López-Ibor en varias ocasiones. El motivo que dio fue que su mente no estaba bien. Aunque todo el mundo pensara que era por las mismas adicciones que Carmina, la amiga de Lolita lo desmintió en su momento.

Sin embargo, lo cierto es que Charo estaba sufriendo una terrible adicción a las drogas, a las pastillas y al alcohol. El resultado de la desintoxicación no llegó hasta sus 40 años, ya que fue un proceso lento y muy duro. Lolita, tras escuchar estas palabras, no sabía que decir, pues había pasado gran parte de su vida a su lado.

Además, en su última manifestación, tuvo la fuerza de voluntad de contar todo por lo que había pasado. "He estado tirada en un sillón muerta en vida", confesó Charo.

Lolita, muda tras escuchar las palabras de su colega

La relación entre la hija de Lola Flores y Charo surgió gracias a los dos puntos en común que las unía, tanto el flamenco como el cante. Además, la íntima amiga de Lolita nunca dejó de relacionarse con el mundo del espectáculo.

En 1973, tuvo un amor fugaz con Juan Manuel Serrat. Incluso, estuvo con él mientras escribía los primeros versos de la canción titulada Mediterráneo.

Finalmente, se casó con Toni Caravaca, quien se dedicaba a dirigir las giras de Isabel Pantoja, Carmina y Lolita. Por aquel momento, conoció a la madre de Kiko Rivera. "Les decía a Lolita y a Carmen: '¡No sabéis lo simpática que es! ¡Si es como nosotras!'", dijo Charo sobre la Pantoja.

Posteriormente, no obstante, se distanciaron por los rumores que había entre la Pantoja y Encarna Sánchez. Al poco tiempo, se perdonaron y volvieron a tener una genial amistad. Sin embargo, en 2013, se volvieron a discutir porque la amiga de Lolita contó en Telecinco los secretos del embarazo de la Pantoja.

"Isabel me llamó y me dijo que no contara más con ella y que no me querían ni mis hijos", recordó dolida Charo.

Ese mismo año, tuvo que ingresar por última vez en la clínica por una grave depresión debido al alcoholismo.

Charo participará en un concurso para olvidar su pasado

Charo Vega ha vuelto a televisión para contar su historia y, a la vez, liberarse de todo ese sufrimiento que ha vivido. En Sálvame Deluxe se sinceró y dijo que quería ser concursante de Supervivientes para dejar atrás todo el dolor que llevaba consigo.

Además, cree que sería una buena manera, indirectamente, de reconciliarse con Lolita e Isabel Pantoja. Es un gesto que a la audiencia le encantó.

Había ciertas dudas de que los médicos le dejaran participar porque su mente podría jugarle una mala pasada. Finalmente, no obstante, este año asistirá en el concurso de Telecinco.