Samantha Vallejo confirma los 130.000 euros que le cambiarán la vida

Samantha Vallejo es noticia tras anunciar su próximo sueldo en MasterChef. Tras la pérdida de Eva González presentando el concurso en 2018, el programa ha querido premiar a los jueces que se quedaron. La presentadora dijo adiós en su momento para irse a Antena 3 y ser la representante de La Voz.

Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han sabido sustituir correctamente su ausencia repartiéndose las distintas tareas. La productora de MasterChef es consciente de todo el esfuerzo que han desarrollado los colaboradores.

| Europa press

Samantha Vallejo, ilusionada con el premio recibido

Por ello, han querido ascenderles el sueldo a sus tres colaboradores. Según BLUPER en el Portal de Trasparencia, esta subida ha sido de 10 000 euros por programa, que equivalen a un total de 130 000 euros por temporada.

Asimismo, el concurso invertirá más de 350 000 euros en todas las temporadas. Por lo tanto, ha subido un 7.5 % del presupuesto ofrecido anteriormente.

| GTRES

La condición que deberán cumplir los jueces es la exclusividad de la colaboración en el programa. Así pues, no podrán trabajar para otras empresas que no estén relacionadas con MasterChef. Sin embargo, esta restricción no afectará a la participación en plataformas de televisión de pago.

La increíble solidaridad del programa que deja muda a Samantha

No solo se beneficiaron de este apoyo los jueces del concurso, sino que el reality fue repartiendo más dinero entre sus colaboradores. Al finalizar cada mes, los concursantes anónimos tendrán un total de 1 200 euros en sus bolsillos. Además, los invitados famosos recibirían unos 3 000 euros por programa asistido debido a su participación.

De este modo, la productora estaría invirtiendo más de 80 000 euros para poder pagar a esta gran parte de los colaboradores. Pero no es lo único a lo que va a destinar el dinero el concurso.

| GTRES

Samantha Vallejo ha alucinado tras enterarse de que el mayor gasto del programa será para el equipo técnico. El sueldo de este se deberá repartir entre más de dos millones de euros.

Un trabajo impecable de MasterChef, que ha significado un logro

Esta extremada decisión de la productora de MasterChef ha sido a raíz de un gran incremento en la audiencia en la última temporada emitida del concurso.

El motivo ha sido el hecho de haber conseguido más de dos millones de espectadores, que se dividen en un millón y medio en las pantallas y en medio millón en diferido. Por este motivo, la competición culinaria se ha convertido en uno de los que cuenta con mayor audiencia televisiva.

La décima temporada del concurso promete

Tras el éxito obtenido en la pasada edición, Samantha junto con sus compañeros de profesión han desvelado la fecha de estreno de la décima temporada de MasterChef. El inicio del programa se llevará a cabo el próximo lunes 18 de abril a las 22:10 horas en La 1.

Mientras se grababa el concurso, Samantha Vallejo se enteró de que uno de los detalles más sorprendentes de esta temporada. El regreso de participantes de ediciones pasadas ha dejado sin palabras al público. Además, se hará una gran quedada, en la que se intentará reunir casi 100 exconcursantes en la provincia gaditana.

Los celebrities que pasarán por el reality como invitados especiales serán Ferran Adrià, Martín Berasategui, Dabiz Muñoz, Dani García, Paco Roncero y Andrea Tumbarello. También, como cada año, participarán invitados famosos que no están relacionados con el mundo culinario como Joan Manuel Serrat y Chanel Terrero.