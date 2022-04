Jorge Javier, obligado a romper su historia de amor con un colaborador de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez, el presentador más importante de Telecinco, siempre se ha caracterizado por no tener miedo a la reacción del público. Escribe un blog en la revista Lecturas titulado Vidas propias y utiliza este espacio para dar su opinión sobre los temas del momento. Recientemente ha hablado de la participación de Kiko Matamoros en Supervivientes 2022, un compañero que le ha robado el corazón.

Jorge Javier Vázquez ha declarado su amor por Kiko a los cuatro vientos, un amor que nada tiene que ver con las relaciones de pareja. Está encantado de trabajar con él porque cree que es un hombre protector y sensible que se ha creado una coraza para no sufrir. Pero fuera de cámaras es una persona tierna y siempre está dispuesto a ayudar a su entorno.

| Telecinco

Jorge Javier tiene el placer de conocer a Kiko Matamoros fuera de cámaras, por eso puede hablar de él con total autoridad. Ha desvelado que el futuro superviviente le susurró un “te quiero” en el oído antes de marcharse de Sálvame, pero él no supo qué responder. El comunicador es muy tímido y en más de una ocasión ha explicado que le cuesta expresar sus sentimientos.

Jorge Javier ha reconocido en Lecturas que él también quiere a Matamoros, aunque no se lo dijo cuando tuvo la oportunidad. Lleva 12 años trabajando con él y va a notar su ausencia en Sálvame porque es uno de los pilares fundamentales del programa. Pero le desea que concurse durante los tres meses que dura el juego porque se ha tomado el reto muy en serio.

“El viernes, cuando se despidió de mí antes de ir al concurso, me dijo al oído: «Te quiero, cabrón». Yo, como de costumbre cuando me dicen cosas bonitas, me quedé bloqueado y a punto estuve de decirle: «Yo también»”, escribe Vázquez en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez desvela qué le pasó con Kiko Matamoros

Jorge Javier adora a Matamoros y no puede evitarlo, de hecho esta postura le costó un desencuentro con su íntima amiga Mila Ximénez. Es la primera que reflexiona sobre un tema tan íntimo y lo ha hecho porque sabe que para su compañero es importante. Está a punto de vivir una aventura televisiva bastante dura y quiere que lo haga con todas las energías posibles.

| GTRES

“Cuando Mila y Kiko se llevaban a matar a ella se la llevaban los demonios porque lo entendía más a él. La teoría de Mila es que Matamoros me recordaba a esas personas que defienden a los débiles en el colegio. Probablemente estuviera en lo cierto porque Matamoros da seguridad”, explica el mítico presentador de Telecinco.

Vázquez ha explicado que su historia de amor con el colaborador tendrá que romperse durante tres meses, el tiempo que dura Supervivientes. Pero después retomarán la bonita amistad con fuerza y el comunicador le desea que tenga mucha suerte en el programa. “Una vez que se ha ido espero encontrármelo lo más cerca posible del verano, se lo merece por la ilusión que está poniendo”.

Jorge Javier Vázquez abre su corazón

Jorge Javier es un maestro del mundo del espectáculo y siempre se atreve a participar en los retos que le proponen sus responsables. Aunque en realidad es un hombre bastante tímido, por eso tiene tanto valor las palabras que le ha dedicado a Kiko Matamoros.

“Le gusta ir de malote porque en su época se llevaba, pero conforme va cumpliendo años le cuesta menos mostrar un corazón acogedor y hospitalario. He visto a pocas personas ser tan leales con sus afectos aunque estos lo dejen con el culo al aire”, desliza el comunicador.

El líder de Sálvame tiene que cumplir una misión que algunos consideran imposible: recuperar el éxito que ha perdido el programa. Los expertos en televisión aseguran que él será el único capaz de lograr esta misión, pues está completamente preparado. Genera sentimientos encontrados entre el público, pero disfruta de un talento indiscutible.