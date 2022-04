Fabiola Martínez no se puede creer la última de su ex Bertín Osborne

Fabiola Martínez se separó hace algo más de un año de su marido, Bertín Osborne, y padre de sus dos hijos. Desde entonces, aunque mantienen una relación cordial por los pequeños, han tomado caminos separados.

De ahí que incluso a él se le haya relacionado con una joven sevillana y a ella con un desconocido atractivo.

Sin embargo, la venezolana no deja de tener que soportar las meteduras de pata públicas de él así como sus controvertidas declaraciones. Por estas, entre las que están sus problemas con Hacienda o sus polémicas palabras sobre política, siempre es preguntada y esto ya le molesta.

Pero va a tener que soportar que la prensa vuelva a querer saber su opinión sobre la última polémica de su expareja.

Exactamente el madrileño ha hecho un comentario en su programa, Mi casa es la tuya, que ha enfadado muchísimo a los espectadores. Tanto es así que las redes se han llenado de comentarios en contra que lo tachan de poco profesional.

Fabiola Martínez conoce la nueva metedura de pata de su ex

La exmujer de Osborne no dudaba en ser parte importante del formato de este en Telecinco. Ahora que están separados ya no forma parte del mismo, pero seguro que lo sigue. Y esto le habrá permitido ver que aquel ha vuelto a generar controversia.

| Europa Press

Todo ha sucedido en la entrega en la que ha tenido como invitada a María Pombo, una joven que se ha convertido en un verdadero icono en las redes sociales. Sin tapujos, ella ha dado a conocer desde su matrimonio con Pablo Castellano hasta su enfermedad, esclerosis múltiple.

Gran parte de la entrevista ha girado en torno a su trabajo y ahí es cuando Bertín ha cometido un grave error. Lo que ha pasado es que ella ha dejado de manifiesto que es influencer y él le ha hecho una pregunta sorprendente. Ha dicho: “¿Qué significa ser influencer o hacer lo que tú haces? Estás hablando con un paleto de campo”.

Ante esta pregunta, que habrá dejado estupefacta a Martínez, la chica, con mucha paciencia, ha afirmado: “No sé cómo contártelo para que lo entiendas. Si es que no tienes ni idea es complicado. Es una nueva forma de hacer publicidad”.

“Ahora las marcas invierten en personas influyentes. Antes invertían el dinero en publicidad en la calle o en la televisión y ahora lo hacen así. Yo con mis seguidores tengo una conexión en la que he conseguido que ellos confíen en mí porque les cuento cosas que realmente me gustan”.

A esto ha añadido: “Algunas marcas contactan conmigo, yo tengo 2,3 millones de seguidores. Pero hay quienes con 100 000 ganan más dinero y son más relevantes que otros que tienen cinco millones y no hablan con quienes les siguen”.

Fabiola Martínez, perpleja ante el aluvión de críticas

Fabiola no solo se ha quedado boquiabierta con la pregunta de Bertín sino también con lo que esta ha generado.

Ha visto que las redes sociales se han llenado de comentarios en contra de él. Y es que dicha cuestión ha provocado que se le tache de mal profesional e incluso de no prepararse adecuadamente las entrevistas.

Le han dejado mensajes tales como “Es vergonzoso que no sepa lo que es ser influencer cuando va a entrevistar a María Pombo. No es periodista y se nota” y “Qué poca gracia tiene, siempre tan forzado. Y qué poco acertado al no saber a qué se dedica la invitada”.

| Gtres

En esta misma línea pueden leerse: “Bertín es la antítesis de todo lo que quiero, opino y me gusta en la vida” y “María reventando a Osborne con cada comentario. Dejándolo como un cavernícola”.