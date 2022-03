Lolita se rompe al hablar del hombre que ya no estará más en su vida

Hace unos días tuvo lugar el Día del Padre, una fecha muy especial para una de las artistas más conocidas de nuestro país. Hablamos de Lolita, la hija de Lola Flores, que se ha acordado de su padre fallecido en un día tan significativo como ese.

La cantante y actriz española ha sido una de las que ha querido homenajear a su padre en un día marcado en rojo para ella.

Lolita Flores ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía de ella de niña junto a su padre, Antonio González, El Pescaílla.

El recuerdo más emotivo de Lolita hacia su padre

“Feliz Día del Padre, a papá y a todos los padres del mundo. Esta foto es en Montevideo, mi madre mandaba fotos de nosotros a su gente que estaba aquí en España, estaba orgullosa de su familia, de sus éxitos. Pues sí, papá, lo que yo daría por volver a sentarme en tus rodillas y sentirme protegida, tú, mi superhéroe particular", comenzaba su homenaje.

Además, la cantante ha aprovechado la oportunidad para dedicar unas palabras a los soldados que están luchando en la guerra de Ucrania para defender a su país.

"Te quiero, felicidades a todos esos padres superhéroes que están en Ucrania luchando por su familia su casa y su país”, adjuntaba la artista una imagen con este bonito texto.

| Archivo

La artista no ha dudado en mostrar sus sentimientos hacia su padre y ha enseñado su lado más tierno a sus miles de seguidores.

Es una preciosa foto familiar en recuerdo de sus fallecidos padres, dos de las personas más notorias de la música española.

Lolita siempre tiene presente a su padre fallecido

Unos días antes, concretamente el 3 de marzo, Lolita también se acordaba de El Pescaílla en el día de su cumpleaños. Lo hacía con otro mensaje desgarrador y adjuntaba al texto una imagen de su padre.

"Feliz cumple papi, el mejor artista el mejor padre y el más guapo, para mí lo es. Un piscis y un gitano especial para bien, y una persona a la que quiero y a la que tengo que darle las gracias por muchas cosas", rezaba el post.

Lolita se rompe hablando de la ilusión de su vida

En los últimos días, la hija de La Faraona también ha sido noticia tras dar una extensa entrevista en TVE. Lolita ha estado en el programa presentado por María Casado, Las tres puertas. Un espacio distendido donde no solo ha hablado de su trayectoria profesional, sino que también se ha referido a su vida personal.

Así las cosas, Lolita no ha podido evitar emocionarse al hablar de su nieto, el hijo de Elena Furiase.

La cantante ha desvelado que es su debilidad y que está pletórica por ser abuela. "Yo decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos y realmente se les adora", decía en el ente público.

| Europa press

Por si fuera poco, la hija de Lola Flores ha admitido que está muy contenta al saber que su hija Elena Furiase tendrá otro hijo dentro de poco. Lolita ha asegurado que está deseosa de conocer a su segundo nieto.

"Yo los quiero con locura. Se disfruta más, porque no tengo que educarles para eso están sus padres", ha expresado sabiendo que hay ciertos aspectos que consiente a su nieto que nunca les habría permitido a sus hijos.

"A mis hijos, a Guillermo y Elena, no les dejaba entrar el salón, les decía que a comer a la cocina que es muy grande. Mi nieto llega al salón con un helado de chocolate y se sienta en el sillón blanco. Y si me lo mancha yo le digo 'no pasa nada, se lava", le contaba a María Casado hace unos días.