Lolita deja a todos sus seguidores sin articular palabra: 'Me muero'

Lolita es una de las famosas de nuestro país que hace gala de su espontaneidad cada vez que aparece en televisión.

Y es que las entrevistas que concede la hija de Lola Flores dejan siempre un sinfín de anécdotas. Son momentos que se quedan en la retina de los espectadores por la sinceridad que siempre caracteriza a Lolita.

Esta semana, Lolita ha sido entrevistada por María Casado en el programa Las 3 puertas de La 1. Como es habitual, la artista se ha abierto en canal y ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la charla con la periodista.

Y es que Lolita, a sus 64 años, le ha dedicado unas bonitas palabras a su nieto Noah, y no ha podido evitar emocionarse por ello. Un amor por su nieto al que se añadirá dentro de muy pocos meses la llegada de un nuevo retoño a su familia.

Lolita Flores, emocionada al referirse a su nieto Noah: "Me muero"

Embargada por la emoción del momento, Lolita Flores también ha recordado a sus padres. Pero, sobre todo, se ha referido a lo mejor que le ha dado la vida en estos últimos años, tener a su nieto.

"Yo pensaba que no podría querer a nadie más que a mis hijos, pero por mi nieto... Es que me muero", ha confesado la cantante. Y es que tiene unas ganas tremendas de ver nacer a otro nieto y se muestra nerviosa con el hecho de ver a su hija embarazada.

"A los nietos se les adora, yo los quiero con locura. Se disfruta más, porque no tengo que educarles para eso están sus padres", ha afirmado Lolita Flores en La 1.

La madre de Elena Furiase, embarazada de cinco meses, ha explicado que ser abuela es "un regalo" y ha confesado una anécdota en su labor de abuela.

"A mis hijos, a Guillermo y Elena, no les dejaba entrar el salón, les decía a comer a la cocina que es muy grande. Mi nieto llega al salón con un helado de chocolate y se sienta en el sillón blanco. Y si me lo mancha yo le digo 'no pasa nada, se lava", desvelaba en directo.

A Lolita le encanta hacer de canguro del pequeño Noah. Y es que actualmente, además de pensar en su trabajo, lo que más le apasiona es pasar el mayor tiempo posible con el pequeño.

Lolita revela sus últimos achaques

Además de hablar de su faceta de abuela, la cantante ha vuelto a incidir en los problemas de salud que padece desde hace un tiempo. "Tengo la mácula rota, un principio de artrosis, la variante de la Delta, pero lo he pasado", confesaba entre risas.

"Son los achaques que nos dan a Javier Sardá y a mí", decía, refiriéndose al expresentador de Crónicas Marcianas.

"Tengo un ojo más grande que otro, yo me lo noto. Con los dos veo bien, pero cuando me tapo este te veo una cara bien y la otra como Picasso. Pero, bueno, me lo pinto, son cosas que pasan", ha contado Lolita en Las 3 puertas.

Cuenta Lolita que este problema le sobrevino tras haber cogido el covid. "Me vacuné la tercera vez el 14 de enero. Lo pillé y se me rompió la mácula del ojo… Cogí el Covid. Cogí una variante de la Delta. He estado 14 días metida en una cama. Pero bueno, ya está, ya lo he pasado", ha explicado.

"Nos va a tocar a todos. Así que gracias a la vacuna he estado en mi casa y no me ha tocado estar en un hospital ni en una UCI. Eso es mucho peor", lamentaba la hija de Lola Flores.