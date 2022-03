Juan y Medio, el presentador que rechazó a Lolita, destapa el problema de su decisión

Juan y Medio es uno de los comunicadores más prestigiosos de la pequeña pantalla. Empezó a trabajar en 1992 y desde el primer momento demostró que era un maestro del mundo del espectáculo, por eso le llueven las ofertas.

Sin embargo, él ha tomado una decisión que puede traerle problemas: quedarse en Canal Sur presentando La tarde aquí y ahora.

Juan y Medio forma parte de la crónica social desde hace mucho tiempo, pero es cierto que él jamás ha participado activamente en el negocio. De hecho se ha molestado bastante cuando ha salido publicado ciertas informaciones, como por ejemplo su noviazgo con Lolita Flores.

La cantante confirmó la historia de amor y él rechazó la versión asegurando que era completamente mentira.

Lolita reconoció que había estado con el presentador y este no se tomó bien dicho atrevimiento porque es muy celoso de su intimidad. El conocido programa Vaya Tela realizó una investigación que se centró en la vida sentimental de la hija de Lola Flores.

“En 1999 comenzaban los rumores que la relacionan con Juan y Medio. Aunque en un principio lo desmintieron, solo había que verlos juntos para notar calor en el ambiente. Años después la propia Lolita reconocería que estuvieron juntos cinco años”, comentaron en el citado espacio televisivo.

Juan se molestó bastante con su supuesta exnovia y rechazó la versión que esta había contado en los platós de televisión. “He leído ahí algo referido a mí que en absoluto es cierto. Lo tengo que dejar claro porque estoy un poco cansado”, deslizó el comunicador visiblemente molesto.

Juan y Medio desvela los problemas: “No tengo hijos”

Juan ha concedido una entrevista en el periódico El Confidencial para explicar las decisiones que ha tomado en su vida profesional. Actualmente conduce un programa llamado La tarde aquí y ahora que se emite en Canal Sur y siempre que termina una temporada recibe otras ofertas. Pero prefiere quedarse en la cadena andaluza, a pesar de que ha tenido bastantes problemas.

Juan se caracteriza por tener un sentido del humor excelente, pero algunos espectadores se sienten ofendidos con determinadas bromas. Llaman a la cadena enfadados y el presentador ha recibido más de un toque de atención, siempre con buen tono.

“Ahora se ofende muchísima más gente y estás continuamente transgrediendo los límites del humor por cosas que ni entiendes”.

El presentador ha hablado alto y claro sobre los conflictos que le ha generado su desparpajo en Canal Sur, aunque está contento de haberse quedado. Piensa que es una decisión acertada porque quiere trabajar en un sitio que le permita ser feliz. “No es un tema de dinero: no tengo hijos, tengo mi hipoteca pagada y el coche es mío, por eso hago lo que me llena”.

Juan y Medio exige libertad: “Es difícil”

Juan es completamente sincero y ha explicado que su decisión de estar en Canal Sur también le ha generado ciertos conflictos.

En el programa que presenta hace muchas bromas que no le sientan bien a la audiencia y en ocasiones le llaman la atención. Sin embargo, no pretende abandonar la cadena porque se siente cómo desempeñando la función para la que ha sido contratado.

“A lo mejor escriben diez mil felicitándote y cuatro quejándose, pues te llaman por esos cuatro y te plantean tonterías como si fuesen un problema. Es difícil hacer humor hoy en día, pero para esos está la libertad de expresión, tanto de ellos como la mía”.

Lolita Flores puede corroborar que el comunicador es bastante sincero, aunque es probable que prefiera no hablar de él.

Entre ellos no existe ningún problema, pero la cantante y actriz ha optado por no remover ciertos asuntos. Sabe que su supuesto exnovio es discreto y no quiere situarle en una posición delicada.