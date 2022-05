Loles León rompe el silencio tras los problemas con su yerno en 'La que se avecina'

Loles León ha sido noticia en estas últimas semanas. Y es que, varios medios de comunicación han apuntado que entre ella y su "yerno" ha existido algún que otro problema personal.

Las grabaciones de la nueva temporada de La que se avecina ya han comenzado. En las últimas semanas, todos los actores se han reunido con Alberto y Laura Caballero para empezar a dar forma a la última entrega de esta conocida serie.

| GTRES

Y como pasa en todas las temporadas, algunos intérpretes deciden quedarse y otros optan por empezar proyectos totalmente diferentes. Esto es, precisamente, lo que le ha pasado a Vanesa Romero.

A día de hoy, la compañera de Loles León tiene otros trabajos entre manos y esto ha hecho que su permanencia en la serie de su expareja sea incompatible, por ahora.

"Estoy con otras cosas, series que estoy escribiendo, proyectos personales y muy contenta. Abriendo otros caminos, otras puertas. A nivel interpretativo, en otras historias también", ha asegurado la joven a FormulaTV.

| GTRES

"Ahora no puedo contar mucho, pero estoy contenta. Esta temporada será así y en la siguiente temporada de La que se avecina, ya veremos. Espero que en algún momento vuelva a aparecer y a disfrutar del personaje que tantas cosas me ha dado. Ha surgido así y veremos a ver qué pasa".

Ahora, y tras esta inesperada salida, todos los focos apuntan directamente a Loles León. Y es que, varios medios de comunicación de nuestro país aseguran que esta veterana actriz ha sido la siguiente en abandonar el formato.

Loles León aclara los rumores

Loles León no ha tenido problemas en aclarar a todos los fans de La que se avecina si va a seguir o no formando parte del elenco de esta aclamada serie de humor.

Junto a Alberto Caballero, al que cariñosamente llama "yerno" por su relación con Miren Ibarguren, su hija en la ficción, ha despejado todas las dudas.

A través de sus redes sociales, el guionista ha compartido una foto junto a su querida Menchu. "Que me dice Loles que algún indocumentado ha publicado en algún medio que la hemos despedido de La que se avecina. A mi suegra que no me la toque nadie", ha asegurado entre risas.

"Desmintiendo el rumor de que hayamos despedido a mi suegra. La gran Loles León sigue y seguirá en La que se avecina el tiempo que ella quiera. Faltaría".

Loles León habla de su salida de Aquí no hay quien viva

Loles León se fue de Aquí no hay quien viva sin avisar. De la noche a la mañana, Paloma Cuesta desapareció de nuestras vidas sin una aparente explicación.

Y claro, a los guionistas de esta conocida serie no les quedó de otra que tirar a este controvertido personaje por el patio de aquel histórico edificio, sito en la calle Desengaño 21.

| Atresmedia

Años después de finalizar la serie, Loles León ha querido sincerarse sobre su repentina huida de esta aclamada ficción. Según ha contado la propia actriz, esta decisión no tuvo nada que ver con los hermanos Caballero, sino con José Luis Moreno, productor de Aquí no hay quien viva.

"No había un dinero estupendo, pero ninguno de los que estábamos allí cobramos nuestro caché. No entré con unas condiciones con Moreno, diciendo: 'si hay más capítulos, pues cobraré mi caché, ¿vale?'", aseguró la intérprete. Algo que, parece, nunca llegó a suceder.