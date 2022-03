José Luis Gil descubre las secuelas de su otra amiga de 'La que se avecina'

José Luis Gil se entera de uno de los problemas de salud que una de sus compañeras de La que se avecina lleva arrastrando desde hace ya dos años.

En plena recuperación tras sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, más conocido como infarto cerebral, este respetado actor ha descubierto una extraña secuela que el coronavirus le ha dejado de forma persistente a una de sus grandes amigas.

Desde el pasado mes de noviembre del 2021, José Luis Gil ha tenido que dejar de lado su antigua vida y todos sus compromisos laborales para intentar recuperarse lo antes posible. Por ese motivo, no está muy al tanto de todo lo que sucede fuera de su hogar.

Ahora, y gracias a la entrevista de Vanesa Romero en la revista Lecturas, el artista está al corriente de todos los problemas de salud por lo que ha tenido que pasar esta joven actriz.

José Luis Gil se entera de la extraña patología que padece Vanesa Romero

José Luis Gil no es el único actor de La que se avecina que está pasando por un momento complicado.

Según ha contado Vanesa Romero en esta entrevista, lleva mucho tiempo sufriendo una extraña patología a raíz de haberse contagiado de coronavirus.

En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia que puso en jaque la salud de todo el planeta, esta actriz de 43 años dio positivo en Covid-19. Y, aunque ya han pasado dos años, la modelo sigue arrastrando una complicada secuela.

"He estado durante un año y medio con secuelas. A fecha de hoy tengo puntualmente recordatorios", ha confesado la compañera de José Luis Gil durante esta charla.

Romero ha explicado que padece lo que se conoce como anorexia muscular, una desconocida patología que debilita la musculatura de todo el cuerpo.

"Se debilitó tanto el músculo que, si no hago deporte, me duele mucho todo y tengo muchísimas contracturas. Es como si el músculo se hubiera olvidado de trabajar", ha explicado.

Antes de dar positivo, Vanesa llevaba una vida totalmente normal, "pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó en lo físico".

Aunque lo que más le afectó fue el no saber qué es lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. "No saber lo que me pasaba al principio, me llevó a pedir ayuda psicológica".

Otras de las compañeras de José Luis Gil habla de su enfermedad

José Luis Gil es muy consciente también de la complicada lucha que está batallando, a día de hoy, su compañera Cristina Medina.

El pasado mes de septiembre, la encargada de dar vida a la mítica Nines Chacón hizo pública su enfermedad a través de las redes sociales.

"Estoy luchando contra un cáncer de mama. Todo tiene un buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", confesó la actriz.

Durante la presentación del último proyecto audiovisual de Vanesa Romero, Cristina Medina no puede evitar llorar al recordar el infierno por el que José Luis Gil está pasando.

"No puedo ni siquiera hablar… Está mejorando, lo que pasa que es un golpe muy duro y cuando estás tan susceptible".

Además, también quiso contar como va su tratamiento contra el cáncer de mama. "Podría haber metástasis, pero no. Todas las revisiones están dando bien y el tratamiento, también. Aunque todo sea duro, va muy bien".