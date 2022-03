La que se avecina es una de las series favoritas de la televisión en nuestro país, por lo que hace unos días se anunciaba que iba a tener tres temporadas más. Pero no todo son buenas noticias para dicha ficción, pues va a tener bajas, como la de José Luis Gil y Víctor Palmero.

No obstante, la situación más difícil que atraviesa es que hay una controversia que la 'salpica'. Hay una desdicha familiar que tiene en vilo a sus creadores, Alberto y Laura Caballero. Nos estamos refiriendo a José Luis Moreno, su tío, pues se encuentra atravesando un momento realmente complicado.

La que se avecina se ve salpicada por el caso Titella

La serie de Telecinco está dirigida y creada por dos sobrinos de José Luis Moreno, que trabajaron con él durante muchos años. Por esto, cuando a mediados del 2021, salió a la luz la llamada Operación Titella, aquellos y, por consiguiente, dicha ficción se vieron afectados.

El motivo es que esta investigación policial puso en el punto de mira al citado productor por presuntamente dirigir un entramado criminal de estafas financieras.

En estas horas, el también ventrílocuo ha tenido que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso. Allí, como ha publicado El Confidencial, ha venido a dejar patente que está sufriendo un verdadero drama, lo que preocupa a sus citados sobrinos. Ha confesado que está siendo mantenido por familiares.

| GTRES

Exactamente, José Luis Moreno ha explicado: “Todo lo están pagando mi hermana y mi sobrina. Para poder comprar comida, ellas han tenido que hipotecar su casa”.

Una complicada situación provocada por sus deudas con la Agencia Tributaria y con la supuesta deuda que Roemmers tiene con él, según ha dicho. De ahí que ha relatado: “Me debe Roemmers más de 2 800 000 €, por eso no he podido pagar a Hacienda. Para mí, Hacienda ha sido una obsesión”.

“Pero ya le digo que mi patrimonio, y no he puesto testaferros ni nada, supera con mucho la deuda y quedarían seis o siete millones limpios”.

| Europa Press

De la misma manera, se ha mostrado como víctima de la operación policial, de las acusaciones y de las informaciones aparecidas en los medios. Lo ha hecho afirmando: “¿Sabe qué pasa señoría? Que esto está acabando con mi vida y con el resto de mi familia. He sufrido un linchamiento indecente entre las filtraciones y todo lo demás”. “No puedo ser normal cuando me han llevado a la guillotina”.

José Luis Moreno muestra su lado más desafiante

La comparecencia del productor José Luis Moreno, familiar de los creadores de La que se avecina, ha dado mucho más de sí. Él no solo ha recurrido a la emoción y a contar su desdicha personal, también ha optado por mostrar su faceta más dura. Sí, la más combativa y desafiante.

Así, cuando se le ha hablado de los posibles testaferros que podría tener, ha adoptado una postura muy contundente. Ha dicho: “Testaferro es una palabra muy ofensiva, es molesta. No me acostumbro a las ofensas que estoy recibiendo, es un linchamiento y no lo voy a tolerar”.

“No tengo testaferros porque no tengo tiempo de soportarlos. Tengo más de 3000 programas diferentes hechos en mi carrera y más de 140 millones de contratos que se pueden ver. No me caben los testaferros”.

| GTRES

A pesar de todo, el momento más tenso de la declaración de José Luis Moreno ha sido cuando se ha enfrentado con el abogado del ya mencionado Alejandro Roemmers. Un empresario este al que presuntamente habría estafado 35 millones de euros, algo que Moreno ha desmentido.