Mario Vaquerizo le confiesa a su mujer Alaska que no lo piensa hacer

Mario Vaquerizo es uno de los tipos más rocambolescos y a la vez queridos de España. Es un hombre polifacético, tremendamente sencillo, pero con un punto sofisticado, rockero y a la vez glamouroso que desconcierta y atrae a la vez. Mario Vaquerizo es el hombre de las mil caras.

Las entrevistas a Mario Vaquerizo suelen ser un derroche de temas, informaciones y opiniones sui generis sin parangón. En una de las últimas que ha concedido para El Mundo, el marido de Alaska se sincera sobre muchos temas y confiesa algo que no se atreve a hacer.

Mario Vaquerizo habla sobre sus famosísimas amistades

Mario Vaquerizo está al tanto de la mayoría de temas de actualidad. "La verdad es que yo estoy enterado de todo lo que pasa. ¡Es que me gusta estar en el mundo, nena!, le espeta cariñoso a la periodista que le entrevista.

Mario y Alaska han triunfado recientemente con su actuación en la final de la Copa del Rey. "Las redes nos pusieron a parir, pero a mi no me importa. Sé que mucha gente dijo que nuestra presentación fue como la Super Bowl española, pero yo no me sentí ni como J. Lo ni como Shakira, ¡me sentí mejor!".

El líder de Nancys Rubias tiene una agenda de contactos envidiable. Después de años como periodista, artista y marido de Alaska conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce a él.

| Europa Press

Uno de los que también quería mucho a Mario es Jesús Mariñas, que ha fallecido esta semana. "Para mí, era un maestro de la prensa rosa de toda la vida, además de un gran cronista. Un señor muy total".

Mario habla sin problemas de cualquier tema que se le plantee. Ahora está preocupado por la operación de Belén Esteban, otra de sus grandes amigas. "No le he mandado ningún mensaje porque la conozco y sé que, cuando no quiere hablar, mejor no molestarla".

Mario la llamará cuando esté más receptiva, pues ve lógico el cabreo que lleva ahora la de Paracuellos.

"Es como cuando yo me emborracho. Si al día siguiente tengo resaca, bien. Pero cuando te viene un dolor que tú no has buscado, pues te engorilas de forma descomunal".

La negativa de Mario Vaquerizo que Alaska probablemente desconocía

Mario Vaquerizo ha confesado que está siguiendo el reality Supervivientes. A Mario le encanta la televisión. De hecho, él tuvo su propio reality junto a su mujer, que triunfó durante varias temporadas y todavía hoy se recuerda con cariño.

Mario ha destacado la discreción de Nacho Palau: "me parece un chico muy educado, no lo conozco, yo conozco a Miguel, pero creo que está siendo muy discreto".

La favorita de Mario Vaquerizo para ganar en el concurso ya ha sido expulsada: era Charo Vega. Ahora ya tiene otro, Kiko Matamoros, "un superviviente nato".

| Mediaset

Según ha contado en la citada entrevista, a Mario le han ofrecido muchas veces ir a Supervivientes, algo que le haría ilusión.

Sin embargo, es sincero sobre las posibilidades que tendría. "Yo no soy valiente como Kiko, me parece muy jodido. Por eso, todo el mundo que va a Supervivientes, para mí, merece respeto. Porque yo no tengo los huevos de ir allí.

El verano se presenta movidito para Mario Vaquerizo y para Alaska. Tiene casi 40 galas cerradas con Nancys Rubias y Fangoria también está realizando una gira por varios puntos de la geografía española.

La pareja se va a quedar sin vacaciones por un motivo que casi les gusta más que descansar: trabajar en lo que más les apasiona que es subirse al escenario y actuar para su público fiel.