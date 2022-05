Ana Obregón confiesa que es millonaria gracias al hombre que le ha devuelto la sonrisa

Ana Obregón lleva muchos años sufriendo los reveses que le ha asestado la vida y que todavía hoy le siguen dejando cicatrices en su corazón.

La enfermedad y posterior fallecimiento de su hijo Álex Lequio fue un mazazo de dimensiones estratosféricas para la actriz y presentadora madrileña.

Ana Obregón vio como su único hijo, fruto de su relación con Alessandro Lequio, fallecía a causa del cáncer después de varios años luchando contra este.

| Telecinco

Ana Obregón levanta cabeza gracias al hombre que más quiere

Después de pasar una primera época de luto riguroso, Ana Obregón, que siempre ha recordado a su hijo durante estos dos años, ha cogido aire. Y ha salido poco a poco del hoyo donde estaba atrapada gracias al apoyo de los suyos.

▶️ El desgarrador mensaje de Ana Obregón, que se rompe en el Día de la Madre

Sus numerosos amigos y, sobre todo, su representante Susana Uribarri, le han sacado del pozo tras una muerte tan dolorosa como la de un hijo.

Por si fuera poco, Ana también decía adiós hace unos meses a su madre, que a pesar de morir a una edad avanzada, volvía a hundir moralmente a la bióloga. Ahora, Ana Obregón le da todos los mimos y cuidados a su padre. A este le sigue mencionando de vez en cuando en las redes sociales, como ha hecho en las últimas horas.

| GTRES

Y es que la actriz y presentadora le ha dedicado un post esta misma semana en el que reza lo siguiente. "Me estoy haciendo millonaria en momentos contigo. Y aunque sé que tienes ganas de reunirte con el amor de tu vida, sigues aquí para que pueda abrazarte y cuidarte como lo has hecho toda la vida".

Sin duda, una declaración del gran amor que siente Ana por su padre y que ha quedado reflejado en estas breves líneas. Una dedicatoria que ha recibido más de 57 000 likes y cientos de mensajes cariñosos.

Ana Obregón recuerda a su hijo Álex dos años después de fallecer

Por otro lado, este viernes 13 de mayo se cumplen dos años de la muerte del hijo de la actriz y esta le ha dedicado un desgarrador post al joven fallecido.

"Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, pero yo no soy la víctima, la víctima eres tú", comenzaba el texto.

| La Noticia Digital

Ana recuerda que "con 25 años empezaste esta batalla, desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso. Un futuro que el puto cáncer te arrebató. Me rompe tu ausencia, la rabia, la injusticia, la tristeza, la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar", continúa Ana Obregón.

"El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día. No te preocupes por mí, me llenan de amor y compasión todas las personas y sé que tú desde donde estés se lo agradeces cada día. Gracias por pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme", agradece la actriz.

"Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusión en este momento. Mientras, seguiré abrazándote en mis sueños, eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca", finaliza la carta más emotiva de Ana sobre su hijo.