El embarazo que da al fin una alegría a José Luis Gil

La vida de José Luis Gil, conocido por su papel en La que se avecinacomo el 'presidente de la comunidad', está contento con la recuperación de su infarto cerebral.

Con permiso de la familia, Mediaset comunicó que el actor había ingresado en el Hospital de Nuestra Señora del Rosario de Madrid por un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo.

Tras 22 días allí, recibió el alta hospitalaria. Aunque ha sido un proceso lento, ahora está mucho mejor que el pasado otoño. Actualmente, José Luis Gil se encuentra en su casa junto a sus seres más queridos, donde ha continuado su recuperación al lado de profesionales.

| Cedida

Sin embargo, no ha sido nada fácil, sobre todo, para sus compañeros de trabajo, quienes le tienen un cariño muy especial.

En una entrevista, la prensa le preguntó a Cristina Medina sobre su colega. Con lágrimas en los ojos, la actriz confesaba que "Gil estaba mejorando, pero había sido un golpe muy duro. Muy duro para él y para su familia".

▶️ A José Luis Gil le esconden la despedida más amarga

El embarazo que alegra los platós de Mediaset

Pero no todo es malo, pues Gil está muy contento con el embarazo que se anunció en febrero. Su compañera de trabajo, Miren Ibarguren, informó por sus redes sociales que esperaba un hijo de Alberto Caballero, quien lleva con ella casi una década.

'El presidente de la comunidad' se enteraba a través de Instagram, al igual que el resto de la gente. La actriz y el director de La que se avecina lo hacían público con un toque de humor, que tanto les caracteriza.

| Europa Press

"Hola, me han echado el veneno", había escrito Miren. "Desliza para ver el culpable", añadía en el mismo post.

Tras esta publicación, la pareja recibió muchísimos comentarios de cariño y felicitaciones de sus seguidores y de sus compañeros. Entre tantos mensajes, destacaban los de Belén López, Ernesto Sevilla, Fernando Tejero, Pablo Rivero, Rossy de Palma, Natalia de Molina, Irene Arcos, entre otros.

"¡Pero qué guapa estás de 'mamaosa'!. Enhorabuena", comentaba la actriz de Gym Tony , Mar Abascal.

Del mismo modo, José Luis Gil tiene muchas ganas de poder ver a Miren y al hijo que espera, pues le ha hecho mucha ilusión la noticia. Además, no le ha ido nada mal un poco de alegría para su recuperación, ya que ha pasado por muy malos momentos.

Otra chasco en la vida de José Luis Gil

Como es obvio, José Luis Gil no participará en la siguiente temporada de La que se avecina. Sin embargo, esto último no es lo único que le ha atormentado al actor, pues se ha enterado de la confirmación de una baja muy querida.

Víctor Palmero, quien representaba al personaje de Alba Recio, se despide de la serie porque ya no puede compaginarla con el teatro. Durante estos últimos ocho años, él asegura que ha estado muy a gusto con sus compañeros, los considera como parte de su familia.

| Europa Press

"No sé qué pasará en un futuro, pero en la temporada que se graba ya no estaré. Me duele, porque Alba Recio es una parte muy bonita de mi vida y le tengo mucho cariño. Creo que no somos funcionarios, siendo actores nos apetece hacer otras cosas, evolucionar", ha confesado el compañero de Gil.

Su decisión ha sido porque está cansado de hacer continuamente el mismo papel, pero no sabe qué podría pasar en el futuro. Ha dejado abierta la posibilidad de volver a la serie.