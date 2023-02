Kiko Matamoros da una noticia sobre Belén Esteban que deja a todos mudos

Kiko Matamoros ha hecho unas declaraciones en Sálvame que han creado bastante polémica en torno a la figura de una de sus colaboradoras estrella, Belén Esteban.

Sálvame ha acogido a uno de los periodistas del corazón que mejor conoce a Belén y especialmente a Alicia Senovilla. De ella habló largo y tendido acerca de su relación con la 'princesa del pueblo'. Antonio Sánchez Casado debatió unos minutos con Terelu, María Patiño y los colaboradores del programa de Telecinco.

Antonio puso de manifiesto cómo era trabajar con Alicia Senovilla y Belén Esteban salió salpicada. Kiko Matamoros ha aprovechado esta situación para dar una noticia de Belén.

Kiko Matamoros deja helados a todos al desvelar lo de Belén

"Mi trabajo con ella no fue fácil", asegura Antonio. Según su punto de vista, Alicia y Belén tuvieron roces que estaban motivados por la gran fama de la princesa del pueblo.

“En la primera parte de la temporada, trabajábamos Alicia, Belén y yo, Belén era la estrella fulgurante. Y a partir de la segunda parte de la temporada ella prefirió presentar nada más”, confesó en el plató.

Tras las palabras de Sánchez Casado, ha sorprendido la contundencia con la que ha hablado Kiko Matamoros acerca de Belén.

A pesar de que el invitado ha defendido a Belén, Kiko Matamoros ha puesto sobre la mesa que trabajar con ella no es nada sencillo. Esta noticia ha dejado a todos mudos.

La visita de Antonio Sánchez Casado ha hecho hablar claro a Kiko

"Sobre todo es complicado cuando no eres su amigo". Kiko Matamoros ha dejado a todos mudos después de pronunciar unas palabras que sin duda tendrán en las próximas horas una férrea respuesta de Belén.

Una mujer con la que siempre ha tenido una relación bastante tensa en plató, aunque en los últimos tiempos parece que entre ambos colaboradores estrella de Sálvame han calmado las aguas.

"En esta guerra se está pintando un perfil de Belén que me parece muy bien. Pero no ha sido una mujer fácil para trabajar con ella", ha comentado Kiko Matamoros.

"Cuando eres amigo de Belén todo es estupendo, pero cuando no lo eres Belén es muy complicada en un plató", concluye. Esta noticia ha dejado a la audiencia sin palabras porque todos pensaban que Esteban era muy humilde.

Lo cierto es que el ex de Makoke ha dejado claro que no sabía a ciencia cierta cómo era Alicia Senovilla. "Pero Belén fácil no ha sido nunca", ha sentenciado.

Defienden a Belén Esteban tras las duras palabras de Matamoros

Eso sí, las dos presentadoras del programa del pasado viernes no se han quedado calladas tras las duras palabras de Kiko.

Por ejemplo, Terelu Campos ha querido defender a su amiga Belén de esta forma. "Si nos ponemos así, fáciles no somos ningunos", decía. Mientras, Kiko ha asegurado que eso "no es verdad, es gente que es más rencorosa que otra. Santificar ahora a Belén Esteban como compañera de trabajo me parece muy bien", ha recalcado el tertuliano.

Otra de las que ha saltado a la palestra ha sido María Patiño. Esta ha hecho memoria en plató asegurando que en aquel momento Belén estaba emergiendo en los medios de comunicación.

Y ponía el foco en que estaba rodeada de personas que querían representarla porque sabían el filón que iba a ser.

"Recuerdo ese primer año, no te digo que sea santa y que no sea complicada. Pero no estábamos hablando de la época complicada de Belén", confesaba la gran amiga de la 'princesa del pueblo'.