Toñi Moreno descubre que la pareja más querida del corazón se ha separado

Toñi Moreno se ha quedado de piedra al descubrir que una de las parejas más queridas y sólidas de todo el panorama musical español ha decidido separar sus caminos para siempre.

Desde que esta conocida presentadora de televisión fichó por TVE, se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la cadena pública de nuestro país, gracias al programa Plan de Tarde.

Cada domingo, Toñi Moreno comenta las últimas noticias sobre la crónica social española con su equipo de colaboradores. Pero, además, también tiene la oportunidad de charlar largo y tendido con algunos de los rostros más conocidos de la actualidad.

Durante su última emisión, la de Sanlúcar de Barrameda contó con la presencia de Ruth Lorenzo en el plató. La cantante acudió a este formato para hablar, entre otras cosas, de su actual situación laboral.

Y es que, no solo su carrera musical sigue siendo todo un éxito, sino que, además, se ha convertido en la presentadora del nuevo programa de Televisión Española, Cover Night.

Pero, lo que verdaderamente dejó a Toñi Moreno sin palabras fue conocer cuál es la actual situación sentimental de la exrepresentante de Eurovisión.

Toñi Moreno se entera de la ruptura

Toñi Moreno consiguió lo que parecía imposible. Y es que, a pesar de que Ruth Lorenzo siempre ha sido muy reacia a hablar de su vida privada, en un ataque de sinceridad, la cantante no tuvo ningún problema en confesarle en qué punto se encuentra su corazón en la actualidad.

Después de hablar sobre su carrera musical y sobre su debut en la pequeña pantalla como presentadora, la artista dejó a la comunicadora sin palabras al confesarle que había terminado su relación sentimental con su última pareja.

"Estoy en un momento con las cajas de mi vida en el sótano de mi madre, conectada al wifi, viviendo un rato en Madrid, otro en Barcelona, otro en Murcia y otro donde me pillen", aseguró la invitada, antes de confesarle a Toñi Moreno que "estoy en un momento de empezar de cero en todos los sentidos".

De esta forma, la cantante confirmó delante de toda la audiencia de TVE su ruptura sentimental y añadió que "el amor es una maravilla y cuando encuentras el amor verdadero, hay un momento en el que hay que dejarlo ir".

Fue en este momento cuando la invitada de Toñi Moreno anunció que todo este proceso le había ayudado en su carrera laboral. Y es que, según Lorenzo, este dolor lo ha utilizado para crear su próximo disco:

"Ese momento en que dejas un amor verdadero ir, pues, el momento perfecto para escribir un disco. Así que estoy escribiendo un disco, amiga".

Toñi Moreno sabe que no lo ha tenido fácil

Además, Toñi Moreno también se interesó por la carrera profesional de su invitada y no dudó en preguntarle de forma directa si en algún momento había pesado tirar la toalla.

"En muchos momentos, porque como artista te pones en duda…", le confesó Ruth, antes de asegurar que ha estado atrapada en "uno de estos contratos infernales".

Según la invitada de Toñi Moreno, "como artista me veía que no era dueña de mí". "Firmas un contrato del que a alguien le pertenece tu 20%, pero no tu 100%. Ellos son dueños de una parte de mi trabajo y a mí no me pueden comprar", puntualizó a continuación.

Además, y por si esto fuera poco, la artista no tuvo ningún reparo en dar detalles al respecto: "Confías en gente que te dice: 'No hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'".

Pero lo que más le marcó a la cantante fueron los comentarios que recibía sobre su imagen personal. Y es que, le llegaron a decir que "tenía que endulzar" su imagen para que no se le viese "demasiado potente" o que era mejor que se "dejase el pelo largo". "Llegó un momento que dejé de ser yo", finalizó.