Terelu Campos hace una confesión sobre su vida y le llueven las críticas

Terelu Campos lleva muchos años en el medio y sabe mejor que nadie que su nombre siempre está rodeado de polémicas. La colaboradora de televisión no suele prestarle demasiada atención a las críticas que recibe cada día. Sin embargo, su última confesión en redes sociales ha levantado toda una oleada de comentarios negativos contra la presentadora de Sálvame.

La hija de María Teresa Campos publicaba en su cuenta de Instagram su última salida, y los usuarios se han echado encima de ella. Terelu es una gran aficionada al bingo, y, a través de su último post, la colaboradora confesaba que "casi había cantado línea". Pero lo que Terelu no sabía era que dicha publicación se iba a llenar de comentarios por los temidos 'haters'.

Terelu Campos levanta la polémica con su última confesión

Terelu lleva unas semanas de lo más convulsas donde su nombre ha acaparado un sinfín de titulares polémicos. Y con su última confesión en redes, la colaboradora de televisión solo ha echado más leña al fuego.

En su perfil de Instagram, Terelu confesaba cómo había sido su plan de domingo:

"Planazo en la noche de ayer. Amigos y Bingo las Vegas. Gracias Alexander, Nacho y mi querida Rosa Valenty y a todo el personal q con tanto cariño nos atendieron. Y conseguimos cantar una muy buena línea", revelaba la colaboradora.

Terelu había disfrutado de una divertida tarde de bingo en compañía de sus amigos. Además, lo había hecho en uno de los bingos más conocidos de la capital. Sin embargo, esta publicación se llenó rápidamente de una ola de comentarios negativos hacia la colaboradora.

Muchos usuarios le recriminaron que fomentaba la ludopatía con comentarios así. Por otro lado, algunos no podían dar crédito a que la colaboradora gastase su dinero en esas cosas:

"Dices que has ganado en toda la noche una línea, pero no dices todo el dinero que has perdido en la noche del bingo" o en "un bingo fomentando la ludopatía" eran algunos de los demoledores comentarios que dejaban en el post.

Pero lo cierto es que Terelu no suele prestarle demasiada atención a los comentarios negativos. La presentadora de Sálvame sabe que su nombre siempre despierta mucha polémica y ya está más que acostumbrada.

Una racha complicada para Terelu Campos

Los últimos tiempos han estado marcados por un clima muy ajetreado para todo el clan Campos, pero en especial para Terelu Campos. La presentadora ha visto cómo el nombre de su madre se relacionaba única y exclusivamente con su estado de salud, algo que le ha molestado y mucho.

Terelu exigía que se dejase a su madre a un lado. Además, pedía de forma clara y tajante que se frenase el acoso mediático hacia la veterana periodista. El último de los golpes fue cuando tuvo que escuchar las palabras del que fue pareja de su madre.

Bigote Arrocet se aventuraba a hablar sobre el estado de la presentadora, pese a no tener relación con ella desde hace años. Esto fue la gota que colmó el vaso, y Terelu no dudó en darle la réplica al humorista.

Ahora mismo, la colaboradora está muy centrada en su trabajo en Sálvame y, sobre todo, en el cuidado de su madre. Tanto ella como su hermana buscan la protección de María Teresa Campos.