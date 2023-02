Terelu Campos lo para todo para dar la noticia más especial de su vida

Terelu Campos sabe que en su hogar no reina ahora precisamente la felicidad. Y es que su hija ha roto con su novio, su madre está delicada y su hermana sigue sin tener relación con su vástago. Pero en este momento de tristeza a ella le ha sucedido algo que la ha emocionado muchísimo.

Ha confesado que ha vivido algo inesperado y sorprendente al mismo tiempo. Se ha reencontrado con un amor de su pasado, que nadie conocía, y esto realmente le ha llegado al corazón.

Terelu Campos cuenta el momento tan especial vivido

La presentadora de Sálvame es bastante reacia a hablar de su vida sentimental, aunque todos conocemos algunos de sus novios. Sin embargo, ahora ha roto con ese recelo de apartar su faceta personal del foco mediático. Y lo ha hecho porque la ocasión lo merece.

Terelu, en el blog que tiene en la revista Lecturas, ha confesado el instante tan mágico que ha vivido el pasado San Valentín. Ha relatado que celebró esa fecha yéndose a comer a un restaurante de Madrid con su hija y unos amigos. Y estando allí, en un momento determinado, salió a la calle para fumar y “me pasó algo que jamás pensé que me pudiera ocurrir”.

Se reencontró con un novio, Juan, que tuvo hace 27 años en Nueva York. Un hombre de origen asturiano que se encontraba en aquel momento estudiando Dirección de Cine.

Campos ha relatado que ante esa situación su cabeza pensó: “¿Esto qué es? ¿Es casualidad?”. Aunque sus preguntas pronto se esfumaron porque “nos fundimos en un abrazo muy cariñoso. Me dijo que seguía viviendo entre Nueva York y Madrid”

A lo que ha añadido: “Durante esa breve charla le presenté a mi hija y nos intercambiamos el número de teléfono. Así nos volvimos a reencontrar muchísimos años después, yo con mis restos del naufragio y él con su pelo y su barba canosa”.

“¡Fue algo mágico! Así que tendremos que quedar un día para pasar a limpio tantas cosas y tantos años de nuestras vidas”.

RTVE

Terelu Campos desvela detalles de ese amor pasado

La hija mayor de María Teresa Campos ha procedido a dar más detalles de este romance desconocido para el gran público. Ha contado que descubrió a Juan en el año 1996, antes de su relación con Alejandro Rubio. Lo hizo “cuando me fui a pasar fin de año a Nueva York con Belén Rodríguez y mi amigo Rafa Lorenzo”.

“Aquella Nochevieja fuimos a cenar a casa de Juan, que era amigo de Rafa”.

Ese primer encuentro hizo que saltaran las chispas entre Terelu y el asturiano, por lo que iniciaron un noviazgo que fue un tanto complicado. Sí, porque, como ha contado, “yo trabajaba con mi madre en Telecinco. Los viernes cogía un avión hacia Estados Unidos y regresaba a Madrid el lunes a las 07:00”.

“Hice eso varios meses de mi vida, en total fui unas cinco veces”. Unos desplazamientos estos que no estaban al alcance de cualquier bolsillo porque “la ida y vuelta en avión me costaba 87.000 pesetas”.

Trendings

Esa relación se rompió tras una discusión: “Cogí mi maleta, bajé en un ascensor lleno de grafitis, me metí en un taxi y me fui al aeropuerto sola”.

De esta manera, ha admitido la manera tan repentina con la que acabó aquella historia de amor, que “fue especial en mi vida, fue emocionante. Él era un hombre extremadamente liberal, mientras que yo era clásica, conservadora e incluso antigua. Me llevó a sitios a los que yo hubiera sido incapaz de ir”.

“Juan no ha sido una persona cualquiera en mi vida. Lo reconozco, quizás no me porté bien con él. A su lado conocí muchas cosas, lugares y aspectos de la libertad desconocidos para mí”.