La novia de Kiko Matamoros anuncia la noticia más esperada y aporta pruebas

Kiko Matamoros ya cuenta los meses para que contraiga matrimonio con su pareja, con la que lleva disfrutando de la vida los últimos cuatro años, Marta López Álamo.

Kiko Matamoros sabe que su novia no se prodiga apenas en los medios de comunicación. Pero ha sido convencida por Nagore Robles y Alba Carrillo, que le han invitado al plató de Nos hemos liado, un programa de Mtmad que presentan las televisivas.

Ambas le han querido sonsacar algún detalle más de esa boda que ha generado una gran expectación y que se celebrará el próximo mes de junio.

La influencer no ha querido dar demasiadas pistas de ese enlace nupcial. Con todo, ha confesado que solo tiene "el novio, el lugar de la ceremonia y la iglesia". Y el resto de detalles se continúan solucionando para que esté todo perfecto dentro de apenas cuatro meses.

Kiko Matamoros confirma que el nuevo proyecto con su chica es un hecho

Como no podía ser de otra manera, en esta charla Alba y Nagore han querido sonsacarle lo que han podido a Marta López sobre su prometido, Kiko Matamoros.

Especialmente, ha llamado la atención una respuesta que ha dado la joven modelo sobre el colaborador de Sálvame cuando le han preguntado por la característica que no aguanta de su pareja. Marta ha expuesto que hay ciertas cosas que no acaba de encajar en Kiko.

"Los defectos de cada uno lo abrazamos. La gente se sorprendería de lo tímido que es en la vida real. Es muy diferente a como es en la tele", ha sostenido.

Lo que Marta no soporta de Kiko Matamoros

"Lo que menos me gusta de él es que no hable, que no se comunique. Él puede estar tres días sin hablarte y yo necesito hablarlo con él. Yo soy la que da el primer paso para reconciliación", ha confesado.

Algo que choca con el trabajo que desempeña cada tarde en Sálvame. Su timidez hace que no quiera zanjar esas discusiones con su chica en el momento. Prefiere guardar silencio y que pase el chaparrón, pero a Marta no le gusta nada.

Ella prefiere hablar las cosas y solucionarlas cuanto antes. "Kiko y yo no discutimos mucho, pero si pasa algo, yo necesito hablarlo todo y él no, y eso me frustra mucho".

"Yo lo entiendo y respeto sus tiempos. Hago yo más el esfuerzo porque soy más intensa", confiesa en la entrevista que está dando mucho que hablar.

Amar para vivir, el nuevo pódcast de la pareja

Lo que no esperábamos es que la parejita va a lanzar un pódcast, Amar para vivir, que se estrenará en Mtmad muy pronto.

"Me pareció muy buena idea, eso me lo han demandado mucho los seguidores, me preguntan mucho que cómo llevamos la diferencia de edad, que cómo lo llevan mis padres. Nos llevamos 40 años y de todo esto hablaré en el pódcast… ¿Tú me ves preocupada? Va a ser terapia, vamos a debatir…", contaba con ilusión.

Sobre los que critican la diferencia de edad entre ella y su pareja, lo tiene claro. "Hay gente que le da pudor, y lo entiendo", admite. "Hay que vivir el presente, focalizada al futuro, claro, pero tienes que vivir el presente. Si estás pensando en cómo te ves dentro de 10 años… quiero ser feliz ahora", reconoce.

"No sé dónde voy a estar dentro de 10 años. Creo en el amor de toda la vida, el amor va evolucionando. Creo que al final tienes que buscar tu felicidad", afirma, sabiendo lo mucho que está disfrutando con Kiko desde que están juntos.