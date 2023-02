Belén Esteban confiesa al fin quién le ayudó a dejar sus malos hábitos

Belén Esteban vivió este miércoles uno de los días más emotivos de su larga etapa enSálvame. Tuvo que escuchar de nuevo hablar a Alicia Senovilla, que criticó a su manera a Belén y su rifirrafe volvió a salir a la palestra. Y también fue franca a la hora de hablar de sus malos hábitos y de quién le ayudó a dejarlos.

Ambas trabajaron juntas en los inicios en televisión de Belén, pero no acabaron bien. Eso sí, la madrileña montaba en cólera cuando escuchó a Senovilla decir que por aquel entonces, ella salvó a la tertuliana.

"A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvé yo misma", zanjaba.

Belén Esteban se abre en canal contando quién la rescató

En unos audios que emitió el programa, Alicia comentaba lo siguiente. En una bajada de azúcar de la colaboradora cuando estaba en el programa de Antena 3, afirmó que fue ella quien la ayudó.

"Claro que me ayudó, si no estaría cometiendo un delito", contestaba Belén más enfadada que nunca con su enemiga televisiva.

Aunque la de Paracuellos no quería calentarse, y es que "no le interesa nada de la vida de esta señora", Belén Esteban rememoró aquellos tiempos. Unos en los que no estaba bien por culpa de sus adicciones pasadas.

Con todo, la tertuliana de Telecinco afirmó que en ese momento fueron su familia y amigos de siempre los que le ayudaron más. Y cómo no, también su fuerza de voluntad dio sus frutos.

Las adicciones pudieron acabar con su salida de Sálvame

"Llevo 11 años sin una sola recaída. ¿Salvadora de qué? Si yo me he tenido que salvar alguna vez en la vida, me he salvado yo sola. Nadie me ha salvado de nada. Nadie. Me he salvado yo solita", sentenciaba.

"Me ayudaron los míos, a los que no quiero nombrar, mis dos amigas íntimas y parte de la cúpula de este programa. ¡Pero salir, salí yo sola! Tuve ayuda, y la verdad que me encantaría hablar del tema, pero no lo hago por mi familia", proseguía.

Eso sí, en un momento dado, Belén agradeció el apoyo de tres pilares del programa de Telecinco en una reunión que nunca olvidará. "Yo me acuerdo de un día, hace muchos años, que me meten en el despacho Raúl Prieto, David Valldeperas y Jorge, que estaba sentado", empezaba la de Paracuellos.

El abrazo más emotivo entre dos amigos

"Yo entro y estaba fatal, pero fatal, lo reconozco. Y, claro, Raúl y David diciéndome: 'No puedes seguir...'. Y Jorge dijo una frase, que no voy a decir porque sé que mi madre nos ve y le puede doler".

"En esa reunión, yo decía que todo era mentira, yo lo negaba, como es lógico. Pero esa reunión me ayudó mucho, lo digo sinceramente", dijo mirando fijamente al presentador, que viendo que rompía a llorar, le dio un beso y un abrazo en pleno directo.

"Mi madre sufre con estas cosas, pero lo que quiero decir es que quien quiere, puede. Hace 11 años que salí de ahí. No he tenido ni una sola recaída", decía unos segundos antes de romperse.

El caso es que Belén es feliz con el paso que dio hace años. "Me alegro mucho ahora porque mi psicólogo me decía que cuando me viera al espejo tenía que decirme cuánto valgo y qué guapa estoy".

"Sé que ahora estoy gordita, tengo más pecho, más barriga y más culo, pero soy yo, la que quiero ser, Belén Esteban", sentenciaba ante la ovación del público presente.