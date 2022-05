Kiko Hernández rompe a llorar y desvela sus peores temores

Kiko Hernández ha vivido una de sus tardes más tristes en el plató de Sálvame. La razón, que el madrileño rompió a llorar en pleno directo al recordar a Mila Ximénez en el 13 aniversario del programa.

La semana pasada, el veterano espacio de Telecinco cumplía 13 años en antena. Así las cosas, una de las sorpresas que el programa de La Fábrica de la Tele tenía preparada a sus colaboradores, era una carta de Mila. Un texto que la sevillana habría escrito de forma ficticia a cuenta de este aniversario.

| GTRES

Han sido muchas las sorpresas y los reencuentros que ha habido durante estos días. Unos programas en los que presentadores y colaboradores han echado la vista atrás para contar las anécdotas más recordadas de estos 13 años.

Kiko Hernández se rompe en directo tras recordar a su amiga Mila

La carta fue leída de forma pausada y cargada de emotividad por Terelu Campos. Los nervios estaban a flor de piel y se vivieron momentos llenos de tristeza.

Y es que muchos de los colaboradores presentes el pasado jueves 28 de abril no pudieron aguantar las lágrimas. El caso es que a Kiko Hernández, María Patiño o Chelo García-Cortés se les pasaron por la cabeza muchos recuerdos junto a Mila Ximénez.

| Telecinco

En dicha carta, la 'otra Mila' se acordaba de cada uno de sus amigos y les mandaba un desgarrador mensaje a todos ellos. Algo que provocaba el llanto instantáneo de los citados.

Así, el plató se ha convertido en un mar de lágrimas al hablar de ella, casi un año después de su muerte.

▶️ 4 colaboradores de Sálvame que han muerto y no lo recordabas

"Kiko, tú y yo hemos reído mucho juntos"

Entre las palabras que Terelu ha leído en directo han estado que “qué suerte tenerte conmigo en esos momentos de fragilidad, Jorge, gracias por todo” o “Kiko, tú y yo hemos reído mucho juntos".

"Te agradezco que hayas sido generoso conmigo, que me hayas enseñado tanto”, o “en fin, echo de menos la vida, os echo de menos a vosotros”. Unas palabras a las que era difícil de reaccionar y a todos los colaboradores más afectados les ha costado arrancar para decir algo sobre su gran amiga.

| Cedida

Una vez recuperados del sofoco, todos han tenido palabras bonitas para ella, y han confesado lo mucho que le echan de menos en sus vidas. Y han recordado algunos momentos, tanto positivos como los más críticos, que han vivido junto a ella.

Críticas de la hija de Mila Ximénez tras el extraño homenaje

Además, en dicha carta también se ha recordado a su hija Alba Santana. "Sé que mi tiempo se está acabando, pero he decidido darme otra vida, una sin miedos. Cada día cuando me despierto soy consciente de que puede ser el último por eso mi primer recuerdo va para Alba, mi hija. A la que doy las gracias por darme mucho amor incluso más del que me merezco como madre", rezaba la polémica carta.

"Sé que he fallado y eso aún me duele. Todavía lo llevo en el corazón. Espero que Alba haya conseguido perdonármelo, porque yo voy a ser incapaz de perdonármelo a mí misma", finalizaba.

| GTRES

Lo cierto es que unas horas más tarde, Terelu Campos ha aclarado que la carta no era original de Mila. Ha querido despejar las dudas existentes en algunos seguidores del programa, desvelando que este texto era tan solo un homenaje a Mila.

Además, ha pedido disculpas a su hija Alba, ya que a la joven le ha molestado escuchar esta carta ficticia con la que el programa quiso recordar a la sevillana.