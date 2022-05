Kiko Hernández desvela el secreto de uno de los hombres de su vida

Kiko Hernández abre la veda a la polémica con su nuevo proyecto profesional. El colaborador de Sálvameestrena sección semanal para la revista Diez Minutos. En ella, analizará en exclusiva todo lo que ocurra en la isla de Supervivientes.

Cabe destacar que Hernández es uno de los mayores expertos en realities del universo Telecinco. Él mismo se dio a conocer gracias a su paso por la tercera edición de Gran Hermano. Así que, nadie mejor que él para analizar y dar su punto de vista sobre las tramas de este concurso.

| GTRES

Kiko Hernández revela la confesión de Matamoros

Hace solo unos cuantos días que el concurso de Telecinco empezó, pero todo apunta a que esta será una gran edición. Los perfiles de los concursantes dan mucho juego y el colaborador lo sabe bien.

“Comienza una nueva edición de Supervivientes y esta promete, pero de verdad, con un casting de auténtico lujo y concursantes que no han hablado nunca en televisión. ¡Por fin algo nuevo!”, escribe Hernández en su primera crónica.

Y dentro de esos concursantes está su buen amigo Kiko Matamoros. En su sección para Diez Minutos, Hernández ha contado el secreto que su tocayo compartió con él antes de poner rumbo a Honduras.

Las rencillas previas al concurso, las estrategias y los secretos son la salsa de Supervivientes y no se han hecho esperar. Kiko habla claro: “Matamoros me dijo que va a ir a saco contra Nacho Palau”.

| España Diario

Así de contundente, el tertuliano desvelaba la estrategia que tiene en mente su compañero de programa. Lejos de considerar al exmarido de Miguel Bosé como un rival fuerte, el motivo de tal amenaza es otro.

Según Kiko Hernández, “es porque no le cae bien, no le soporta. No le gustan las formas con las que ha hecho público Palau lo suyo con Miguel”.

Mucho se ha hablado sobre la participación de Matamoros en Supervivientes 2022. Tanto por las condiciones físicas que muestra el colaborador a sus 65 años como por si tal decisión afectará a su relación con Marta López. Con tanta presión mediática a sus espaldas, veremos cómo se desenvuelve y si cumple con su objetivo de acabar con Nacho.

| Mediaset

¿Qué opina Kiko Hernández del resto de los concursantes?

Además de hablar de Matamoros, Kiko Hernández ha tenido la oportunidad de comentar más cosas sobre la nueva edición de Supervivientes.

En primer lugar, ha querido hablar sobre cómo debe ser el concursante ideal para este tipo de formato. Entre las cualidades ha destacado “constancia, paciencia y saber que estás en un concurso de televisión”. Según él, “hay que dar espectáculo y juego”.

Asimismo, ha recalcado que los participantes del mencionado reality no van por vivir la experiencia. Sino que lo que los mueve es el interés económico.

“Van por la pasta y a ganar. Y el que diga lo contrario está engañando al espectador”, han sido las palabras de Hernández.

Aunque apenas llevamos unos cuantos días de concurso, el colaborador de Sálvamelo tiene muy claro ya a la hora de decir lo que piensa. De hecho, todo apunta a que ya tiene sus favoritos.

| GTRES

Sobre Ana Luque expresa que “dio más juego y contenido en plató cada gala con su desparpajo y sentido del humor que la triste ganadora de Supervivientes 2021”.

También ha tenido palabras para Desi, a la que considera que “es el mayor descubrimiento y lo mejor que va a pasar por este Supervivientes”.

Siempre certero en sus análisis, la nueva sección de Kiko Hernández promete ser tan interesante y emocionante como la nueva edición de este reality.