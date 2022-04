Kiko Hernández pierde los papeles y asusta a sus hijas Abril y Jimena

Kiko Hernández ha vuelto a demostrar por qué, después de tantos años, sigue siendo uno de los colaboradores estrella de Sálvame. Y es que, si por algo se caracteriza este veterano de los programas del corazón, es por su fuerte carácter y su facilidad para conseguir exclusivas.

Durante los 20 años que lleva trabajando en la pequeña pantalla, el exgran hermano ha conseguido hacerse un hueco en los diferentes formatos de Mediaset España. Por eso, a día de hoy, se ha convertido en uno de los tertulianos más respetados y queridos por la audiencia española.

Este miércoles, 20 de abril, Kiko Hernández se ha vuelto a convertir en el protagonista indiscutible de la tarde. El tertuliano ha perdido los papeles cuando se ha enterado de lo que piensa de él una de sus compañeras de trabajo.

Todo comenzó cuando el padre de Abril y Jimena se enteró de que Lydia Lozano no confiaba en él tanto como creía. Fue en este momento cuando dio comienzo una de las guerras más fuertes de los últimos tiempos.

Kiko Hernández pierde los nervios con Lydia Lozano

Kiko Hernández no pudo contener la furia al enterarse de lo que va comentando su compañera fuera de las instalaciones de Sálvame. Dolido por lo que se acababa de enterar, el colaborador no dudó en reprochar a la canaria su deslealtad.

"En trece años me has contado tantas cosas, ¿cuántas cosas he contado? Cosas de verdad, de las tuyas. No cambies de conversación cuando yo me acerque", le dijo a Lydia, que no sabía de lo que estaba hablando su amigo.

"Hemos estado hablando tan naturales o me estoy volviendo loca", le preguntó la periodista, visiblemente descolorada. Y es que, después de todas sus idas y venidas, Kiko Hernández y Lydia Lozano habían conseguido firmar la paz, aunque esta tregua parece que no ha durado demasiado.

Pero, la cosa se comenzó a calentar cuando Jorge Javier Vázquez hizo públicas las palabras que Carmen Alcaide le había dicho a la canaria sobre él en la publicidad. "En esa grabación, Kiko, sales mencionado por parte de Carmen y califica tu actitud de muy sucia", apuntó.

"¿Has dicho eso? ¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace 13 años, si no te gusta te vas a otro programa", le recriminó el exgran hermano muy furioso.

Kiko Hernández va a por todas

Kiko Hernández no está dispuesto a que sus dos compañeras le califiquen de "sucio", así que, sin pensárselo dos veces, decidió sacar la artillería pesada.

Con la única intención de defender su honor, el tertuliano amenazó a Lydia Lozano y a Carmen Alcaide con hacer pública una conversación que mantuvieron durante una cena privada en casa de la mujer de Charly

"¿Vas a contar cosas de una cena privada?", le preguntó Lozano. "Puede ser, pero lo que no puede ser es que me llaméis sucio", le respondió muy molesto.

Para intentar defender su postura y la de su compañera, Carmen Alcaide aseguró que le parece "muy sucio lo que ha hecho con Lydia en un plató"; algo que consiguió encender, aún más, a Kiko Hernández. "Has hecho cosas peores", le espetó.

Fue entonces cuando, el colaborador cumplió sus amenazas y desveló lo que sus compañeras y él hablaron durante una de las cenas en las que coincidieron.

"No dejaron títere con cabeza, esto sí que es sucio, pero te lo mereces. Sucio podía haber sido esa noche con lo que escuché esa noche".