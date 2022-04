Kiko Hernández desenmascara a la mujer que puso en peligro el futuro de sus hijas

Kiko Hernández lleva mucho tiempo trabajando en televisión y a lo largo de su trayectoria ha dado grandes noticias. El problema es que algunas de sus informaciones le han costado caras, pues los famosos afectados han contraatacado llevándole a los tribunales. Es lo que le ocurrió con José Ortega Cano, quien le denunció en 2012 después de haber sacado a la luz un turbio secreto.

Kiko Hernández por aquel entonces no tenía a sus hijas Abril y Jimena, pero ya estaba amasando la gran fortuna que heredarán las pequeñas. Ha hablado posando con ellas en la portada de la revista Diez Minutos, por eso el público se siente en la libertad de tratar el tema con normalidad. La cuestión es que el colaborador dio una noticia que alteró a Ortega Cano y estuvo a punto de perder mucho dinero.

Kiko fue el primero en informar del accidente de tráfico que tuvo José Ortega Cano, dio la exclusiva en el programa La Noria. Causó tal revuelo que los directores del espacio pararon la maquinaria y se centraron en el delicado estado de salud del torero. Más de una década después sabemos quién filtró este triste suceso: Leonor, la hija de Conchi Ortega y sobrina del maestro.

Kiko ha desvelado en Sálvame que Leonor habló con él a escasas horas del accidente para informarle de lo sucedido y le dio demasiados datos. Supuestamente le aseguró que Ortega Cano había bebido antes de coger el coche, un dato que le situó en el punto de mira. El marido de Ana María Aldón denunció al colaborador y le pidió una indemnización importante.

Hernández advirtió en 2012 que Ortega Cano desconocía la identidad de su informadora y garantizó que cuando lo descubriera todo cambiaría. “No conoce la identidad de mi fuente, se echaría las manos a la cabeza”, desveló después del preocupante juicio. En aquel momento reconoció que tenía cierto temor porque sabía que había llegado demasiado lejos.

Kiko Hernández asumió el error: “Jamás he perdido”

Kiko tuvo que rendir cuentas ante la justicia y este suceso le hizo abrir los ojos, pero no se planteó delatar a su fuente. “Tengo que tener precaución”, deslizó después de prestar declaración ante el juez. “Jamás he perdido ningún juicio”, comentó justo antes de confesar que en esta ocasión sí estaba preocupado por lo que pudiera pasar.

Hernández ha sorprendido a los espectadores de Sálvame al señalar a la hija de Conchi Ortega, la persona que le informó del accidente. Lo ha hecho para demostrar que la familia del torero habla más de la cuenta con la prensa, de ahí lo que está pasando con Ana María Aldón. La diseñadora no se siente bien tratada y el colaborador piensa que tiene motivos, pues no puede confiar en nadie.

Abril y Jimena, hijas del polemista, se han convertido en su punto débil y todos sus enemigos las mencionan cuando hay problemas. Hernández ha hablado de ellas en más de una ocasión, incluso ha posado a su lado cuando todavía eran bebés. Esto ha legitimado a sus detractores para lanzar ciertos ataques, aunque no olvidemos que hay líneas que no pueden cruzarse.

Kiko Hernández estuvo preocupado por su futuro

Kiko ha ganado mucho dinero en televisión, pues es un hombre trabajador y humilde que se ha convertido en un profesional de primera. La sobrina de Ortega Cano, presunta topo de la familia, puso este patrimonio en peligro al filtrar más información de la cuenta.

Jorge Javier Vázquez, amigo del colaborador, le hizo entender al torero que todo había sido “un malentendido”. Y Hernández recordó en Sálvame: “Un malentendido que igual me cuesta caro”.

El antiguo concursante de Gran Hermano no solo estaba preocupado por el dinero, también por las consecuencias legales. “Estamos hablando de un tema penal, no es un tema económico. Aunque sea una sanción de tres meses de cárcel hasta los dos años no entras en prisión, pero ya consta que tienes antecedentes”.