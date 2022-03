Abril y Jimena, las hijas de Kiko Hernández, reciben la mejor noticia de su padre

Para Kiko Hernández, sus dos hijas son lo más importante en el mundo. Desde que Abril y Jimena llegaron a su vida, el colaborador de Sálvame se desvive por darles lo mejor.

Este conocido tertuliano siempre ha sido muy celoso con su vida personal. Kiko Hernández habla de todo y de todos pero él ha sabido mantener su intimidad cerrada a cal y canto, menos cuando le ha convenido.

En más de una ocasión, le hemos visto enfurecer en directo cuando se ha sacado algo de su intimidad, pero desde que nacieron sus hijas parece que esto ha cambiado un poco.

A pesar del hermetismo que rodea a este tertuliano, en alguna ocasión le hemos visto presumir de ellas en las redes sociales. Aunque no muestra sus rostros públicamente, si comparte algún que otro momento a su lado.

El pasado 19 de marzo, Kiko Hernández subió a Instagram una bonita publicación. En ella, se pueden ver los regalos que las pequeñas le hicieron con motivo de la celebración de El día de Padre. "Son muy pequeñas y no saben que mi mejor regalo… ¡Son ellas!", escribió muy emocionado.

No hay duda de que las pequeñas están muy orgullosas de su padre, pero lo van a estar aún más cuando se enteren la última buena noticia que ha recibido el colaborador de Sálvame.

Kiko Hernández tiene mucho que celebrar

Kiko Hernández le ha vuelto a ganar la batalla a Toño Sanchís. El que fue la mano derecha de su amiga Belén Esteban ha perdido el recurso de apelación que interpuso contra el padre de Abril y Jimena.

Tras haber sido derrotado ante los tribunales, el representante de famosos tuvo que hacerse cargo de las costas judiciales que, tal y como confesó Hernández en su momento, ascendieron a unos 15.000 euros.

Toño no se quedó muy conforme con la decisión del juez encargado de su caso y optó por recurrir la sentencia, aunque parece que las cosas no han salido como él esperaba.

En esta segunda sentencia se deja claro que "resulta ciertamente difícil seguir el hilo argumental del recurso formulado contra la sentencia de instancia al mezclarse continuamente opiniones subjetivas, preguntas retóricas, trascripciones literales de grabaciones […]".

Ahora, Toño va a tener que pasar por el mismo bache tras conocer el nuevo fallo de la Audiencia Provincial de Madrid. El televisivo será el encargado de pagar, nuevamente, las costas del juicio que, según se ha publicado, suman un total de 20.000 euros.

La guerra entre Kiko Hernández y Toño Sanchís viene de lejos

Esta no es la primera vez que Kiko Hernández logra vencer al representante ante los tribunales. El pasado mes de junio de 2021, Toño Sanchís comenzó una polémica cruzada contra Mediaset España y algunos de sus colaboradores, entre los que se encontraba Kiko.

Después de su mediático litigio contra Belén Esteban, Sanchís decidió tomar medidas legales contra este grupo audiovisual y sus trabajadores.

En la demanda que interpuso contra Kiko Hernández, el madrileño solicitó una indemnización económica de 450.000 euros, que posteriormente se redujo a 90.000. Aunque la cosa no terminó aquí.

También pidió que el tertuliano de Telecinco pagara un espacio en un periódico nacional para pedirle perdón, públicamente, todos los días durante dos semanas.

Finalmente, la Justicia falló a favor del colaborador, que no tardó en restregárselo por la cara a su enemigo público. "Igual que publicas que has ganado, publica que has perdido", le pidió públicamente.