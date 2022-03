Kiko Hernández confirma el secreto a voces sobre su enfermedad degenerativa

Kiko Hernández tiene novedades respecto a la enfermedad que padece desde hace años: artritis psoriásica. Kiko lleva ya varios años con esta dolencia degenerativa que no tiene cura y que, entre sus efectos, produce fuertes dolores en las articulaciones.

Otro de los síntomas de la artritis psoriásica es la falta de movilidad de las personas que la padecen.

A consecuencia de esto, Kiko ha tenido que cambiar de casa hace pocos meses. Ha optado por una casa de una sola planta para no tener que subir y bajar escaleras.

Además, el inmueble es más pequeño que su anterior casa. Aun así se trata de una casa de 700 metros construidos en una parcela de 3.000. Estrecho, no anda.

Había días en los que tenía que dormir en el salón porque no podía ni subir escaleras. Incluso llegó a usar con cierta frecuencia guantes de compresión en Sálvame como medida para evitar los terribles dolores en las manos.

Todo parecía ir de mal en peor en la salud de Kiko, pero lo que acaba de mostrar ha sorprendido a muchos.

Kiko Hernández, haciendo pesas en el gimnasio

Como lo oyes. Parece que Kiko está respondiendo bastante positivamente al tratamiento que empezó hace unos meses para combatir su artritis psoriásica.

Ya en Sálvame, Kiko afirmaba que estaba sacando "un 10" en el tratamiento y esta semana ha colgado la foto definitiva en sus redes sociales.

En ella se ve a Kiko levantando unas pesas. Son pequeñas, no deben pesar más de dos kilos cada una, pero teniendo en cuenta su situación, es un gran logro.

La actitud que Kiko siempre ha tenido con su dolencia es un punto a favor para él. Jamás se ha rendido y siempre ha luchado con uñas y dientes para seguir haciendo su vida normal.

Ha tenido épocas realmente duras, en las que se le ha juntado su problema físico, con problemas emocionales. Incluso en algún momento ha llegado a aparecer en silla de ruedas en el plató de Sálvame debido a los dolores que padecía

Todo esto no ha quedado atrás, ya que esta enfermedad no se cura y es degenerativa, pero el momento actual es positivo. Kiko no tiene dolor, se cuida mucho e incluso puede hacer deporte y algo de vida sana.

Kiko y su vida más allá de Sálvame

Otro de los factores que sin duda ha contribuido a que Kiko Hernández esté pasando por una de las mejores etapas de su vida son sus hijas. Abril y Jimena, que actualmente tiene 5 años de edad, han dado la vida y la alegría a Kiko. Desde que es padre, su vida es más ordenada y sus atenciones se centran en ellas.

Trabaja intensamente durante la semana, pero procura tener los fines de semana libres para dedicarlos a su familia. Temporalmente en estos momentos, tiene algunos bolos de su obra de teatro Distinto, en viernes o en domingo, pero normalmente se toma el fin de semana libre.

Aprovecha para pasear, hacer barbacoas o salir a algún restaurante con las niñas.

A pesar de que 2021 no fue un buen año para el tertuliano de Sálvame, 2022 sí ha mejorado considerablemente. El año pasado, Kiko perdió en poco tiempo a su amiga del alma, Mila Ximénez, y a su otra gran amiga, Begoña Sierra.

Estos fallecimientos, sumados a la crisis por el coronavirus, sumieron a Kiko en una depresión que le llevó a tener que abandonar la televisión unas semanas para recomponerse.

Pasado este bache, Kiko afronta el presente y el futuro con optimismo. Sigue siendo una de las estrellas de Sálvame, está de gira con su debut sobre los escenarios y disfruta de una vida tranquila con su familia. ¿Qué más puede pedir?