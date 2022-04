Julio, el desconocido hijo de María Patiño que es clavado a su padre

María Patiño no es una periodista del corazón que tenga por costumbre revelar ciertos datos de su vida privada, pero en ocasiones, especialmente en este último año, sí lo ha hecho.

El último relato que la colaboradora de Sálvame ha confesado sobre su vida más personal ha versado sobre su secreto mejor guardado: su hijo Julio.

El único hijo de Patiño tiene 21 años, y apenas sabemos detalles de su vida. Y es que desconocemos incluso quién es su padre. De la infancia del chico apenas ha hablado su madre, María Patiño, y sus seguidores se han quedado sorprendidos al presenciar este cambio de la presentadora de Socialité.

María Patiño desvela la dura realidad del pasado con su hijo

La colaboradora de Sálvame se ha referido a sus años iniciales como madre y a lo complicado que fue para ella conciliar su trabajo con el hecho de criar a su hijo.

| Europa Press

"Soy una persona que no ha estado casada y me ha sido muy difícil, por no decir imposible, conciliar mi trabajo con la educación de mi hijo". Así se ha expresado la gallega, dejando entrever que no tuvo cerca una figura masculina.

María Patiño decidió seguir trabajando antes que estar en casa cuidando de su hijo, hecho por lo que se vio ultrajada, tal y como ella misma cuenta.

"Opté, porque no tenía otra manera de concebir mi historia, por el trabajo. Pero por ello me sentí machacada, humillada, vejada… Porque se presupone que como yo he optado por el trabajo, he apartado y marginado mis otras obligaciones como madre y mujer", ha dicho en Telecinco.

Un cambio en su vida que lo experimentó hace 21 años, pero considera que sigue sucediendo lo mismo en la actualidad. Y es que la buena de Patiño desvela que tiene amigas que lo están padeciendo, a día de hoy, con el inicio de la maternidad.

| Trendings

El que haya mujeres que no sean madres demasiado jóvenes, Patiño lo achaca al trabajo. "Muchas mujeres de mi generación han sido madres tardías por la incompatibilidad de serlo. Y a la vez hacer frente a su ilusión y su meta, que es su trabajo".

Julio ha salido físicamente a su padre

María Patiño fue madre bastante joven. Con todo, nunca dejó de hacer lo que más le gusta, y no era otra cosa que trabajar en el mundo rosa.

Eso sí, no fue sencillo, y por ello ha lanzado un mensaje para que ayuden lo más posible a las madres trabajadoras. Así, la maternidad no se verá forzada a retrasarse tanto.

| Gtres

Como decíamos, del hijo de Patiño se conocen muy pocas cosas. Sabemos que Julio estudia en la universidad, y que está muy unido a su madre. Además, el joven se lleva muy bien con el marido de esta, Ricardo Rodríguez.

Entre sus hobbies, destacan las cosas comunes que le gustan a un joven de su edad: ir de discotecas y salir con amigos cada vez que tiene ocasión.

Su primera foto en los medios la vimos en la revista Semana, allá por agosto de 2018. En aquella imagen, pudimos constatar que era un chico muy alto, rasgo físico que habrá heredado del padre.

El joven se lleva muy bien con el marido de María Patiño

El joven se lleva a las mil maravillas con la pareja de María Patiño. Recordemos que Patiño y Ricardo mantienen una relación estable de 14 años. El actor venezolano lleva afincado en nuestro país desde el año 2004.

| Trendings

La pareja se casó en Sri Lanka. Fue una boda secreta, pero volvieron a pasar por el altar porque este enlace no es válido en nuestro país. Por tanto, ambos tuvieron que repetir la boda en España en el año 2020.