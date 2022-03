Julia Janeiro rompe su silencio y aclara al fin un tema tabú: 'Nunca jamás'

Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se ha caracterizado por hacer su vida sin importarle lo que la opinión pública piense de ella. La joven, que vio como su popularidad crecía de forma notable desde que cumplió la mayoría de edad, por fin ha hablado abiertamente en sus redes.

La hermana de Andrea Janeiro sabe que suscita mucho interés entre los profesionales del mundo rosa. Y quiere hacerse valer en estos primeros años que está tan expuesta a las opiniones de todos.

| Europa Press

Durante este tiempo, la influencer y pareja del jugador del Getafe, Tommy Rossi, no se ha prodigado mucho a la hora de contarnos aspectos personales de su vida. A través de sus 'Stories', sí que podemos ver su estilo de vida, sus gustos y el amor que siente por su novio.

Julia Janeiro aclara si participará en 'Supervivientes 2022'

Pero, la hija de Jesulín y Campanario ha tomado la decisión de hablar de ciertos temas para que queden claros de una vez por todas. Este martes, la influencer ha realizado una breve ronda de preguntas a través de los 'Stories' de su cuenta oficial de Instagram.

Esta es una práctica muy habitual entre los influencers de moda, que cada cierto tiempo plantean un juego de preguntas y respuestas para que sus seguidores les conozcan mejor.

Así, Julia Janeiro ha contestado una serie de cuestiones, algunas de ellas referidas a su posible futuro profesional en los medios de comunicación y, concretamente, sobre el reality Supervivientes.

| España Diario

Julia ha sido muy tajante a la hora de hablar acerca de la opción de participar en el reality por excelencia de Telecinco. Así, ha dicho que "no, nunca. No me aportaría nada que me interese, y muchos menos que me beneficie", sentenciaba así de firme la joven, hace unas horas.

Con su respuesta, Paolo Vasile pierde la esperanza de fichar a la hija de Jesulín para su reality estrella, que comenzará en la próxima primavera. En su momento, en ciertos medios ya se filtró que la idea de la hija de propia María José Campanario era mantenerse fuera del foco televisivo. Y según sus palabras de hoy, parece que va a seguir siendo así.

El tremendo zasca de Julia Janeiro que deja temblando a sus haters

A su vez, Julia Janeiro ha respondido a otras preguntas que le han enviado sus seguidores de Instagram para negar algunos rumores que apuntaban a que había dejado de estudiar. La hija mayor de María José Campanario ha aclarado que sigue estudiando Actividades Comerciales, un grado que cursa en una escuela de Getafe, la ciudad madrileña donde vive desde hace un tiempo.

| GTRES

Por otro lado, Julia Janeiro ha mandado un gran zasca a aquellos que la critican día tras día. Aunque asegura que no le quitan el sueño esos comentarios por el apoyo que le dan su familia y su pareja.

“Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo, siempre va a haber gente maleducada y sin valores. Gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás, y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia”, ha sentenciado.

Además, Julia ha reconocido que le gusta más el color negro que el blanco, se decanta por la playa frente a la montaña, y la palabra que la define es "resiliencia".