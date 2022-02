María José Campanario lanza un aviso urgente a Jesulín sobre el embarazo

María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, volvió a ser el foco de atención de todos los medios el pasado mes de noviembre.

La mujer del torero, en unas declaraciones en la revista Hola!, nos sorprendió a todos con la noticia de un nuevo embarazo:

«Estamos esperando un bebé (...) Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices», comentó.

En esa entrevista, se mostró cercana y no dudó en compartir algunos detalles sobre esos primeros momentos del proceso:

«Cumplo tres meses de embarazo y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo». «Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos».

Estas declaraciones causaron un gran impacto y corrieron como la pólvora en todos los medios de prensa escrita y televisiva.

20 años de amor con altibajos

María José y Jesulín se conocieron en el año 2001 y, desde entonces, han hecho gala de tener una relación sólida y consolidada.

| GTRES

Durante su historia de amor han vivido momentos complicados, como el diagnóstico de fibromialgia que padece la odontóloga desde hace 13 años. O la detención de María José por una acusación de fraude a la Seguridad Social.

Sin embargo, cuando los conflictos los sobrevolaban, la pareja siempre tomó la decisión de aislarse y protegerse. Han sido una piña desde el primer momento.

Ha sido así incluso cuando los problemas venían desde dentro, desde el propio núcleo familiar.

Y es que la mujer del torero ha sufrido siempre la falta de respaldo y de apoyo de su familia política, los Janeiro Bazán. Estos, en un momento crítico, llegaron a pronunciarse abierta y violentamente contra María José, con unas declaraciones tan asertivas como las siguientes:

«Si no está medicada, que se medique». «Es insoportable, ¿hasta cuándo va a seguir metiendo en problemas a Jesús?». «Si tanto le quiere, ¿por qué no deja de meterle en problemas? La gente detesta a Jesús por su culpa».

Todas estas reacciones causaron una gran brecha entre la pareja y el clan Janeiro Bazán, que dura hasta día de hoy. La situación es de indiferente calma. Jesús navega entre dos aguas y su mujer prácticamente no tiene relación con su familia política.

La nueva ilusión de la pareja

A sus 43 años, la odontóloga afronta el que será su tercer embarazo. Será el tercer bebé de la pareja, y cuarto hijo de Jesulín (cuya primera hija fue Andreíta, fruto de su relación con Belén Esteban). El nacimiento del pequeño está previsto para el mes de junio.

Un dato simbólico es que este embarazo, que ha sorprendido a todos —incluso a los propios padres— llega cuando la pareja cumple 20 años de amor.

La propia María José confiesa que no esperaba, a estas alturas, afrontar una etapa como esta:

«Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo»

| GTRES

Por su parte, Jesulín, se muestra igual de sorprendido y agradecido:

«Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico, de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!»

A pesar de la ilusión, la pareja está llevando el embarazo con muchísima discreción. Tras las primeras declaraciones, no se han vuelto a pronunciar al respecto.

Su entorno afirma que han pedido cautela. Es un embarazo de riesgo, tanto por la edad de la madre como por la enfermedad que padece, que podría causar ciertas complicaciones durante el proceso.

El tremendo enfado de las familias

Esta discreción con la que llevan el embarazo no ha gustado a los familiares ni a los amigos cercanos de María José y Jesulín. Estos no han dudado en quejarse de que la pareja trate este tema como un tema tabú.

| Europa Press

Sin embargo, María José ya tiene la decisión tomada. Tras las primeras declaraciones, optó por un silencio absoluto, y por aislarse lo máximo posible de su familia política, que nunca ha estado de su parte.

No quiere que se filtren datos del embarazo, ni que se hable de ello. No quiere que nadie juzgue ni opine sobre este momento dulce que está viviendo.

María José lo tiene claro. Le ha pedido a su marido que mantenga al margen a su familia, que comparta lo mínimo. Y que ponga los límites y el espacio que sean necesarios.

Tiene muy claro que quiere al clan Janeiro Bazán lejos de su bebé.