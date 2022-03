Juanma Castaño y los problemas con sus hijos tras divorciarse de la mujer de su vida

Juanma Castaño ha visto cómo su vida ha cambiado en los últimos meses. Todo ha sucedido después de salir a la luz que el gijonés mantenía una relación con Helena Condis.

Juanma Castaño fue pillado hace un tiempo. Todos recordamos el momento en el que el presentador de El partidazo de COPE no fue muy cuidadoso a la hora de mantener su privacidad a salvo.

Fue una charla del gijonés con el 'streamer' Ibai Llanos en la que quedó claro que Juanma y Helena tenían más que una relación de compañeros de trabajo. Y es que Juanma Castaño mostró sin querer el fondo de pantalla de su teléfono móvil en el que aparecía una fotografía de su actual pareja.

Juanma Castaño ve disparada su popularidad por varios motivos

A partir de ahí, las redes sociales se llenaron de mensajes sorprendidos por esta inesperada relación entre los dos periodistas de la Cadena COPE. Por si fuera poco, Juanma Castaño participó en el talent de cocina MasterChef Celebrity, del cual fue ganador a la par junto a Miki Nadal.

| GTRES

En las últimas entregas, este decidió que la mejor forma de darle normalidad a su nueva relación tras separarse de su exmujer, Noelia, era invitar al programa a Condis.

Así, la joven acudió al plató para ver las evoluciones de su novio, y estuvo acompañada por los padres del asturiano, protagonizando varios momentos peculiares entre ella y sus suegros.

La complicada situación de Juanma Castaño

Juanma Castaño, nacido hace 44 años en Gijón, es consciente de que estos últimos acontecimientos han hecho crecer su popularidad, más allá del ámbito periodístico. Cuenta en una entrevista que, Dani y Pablo, fruto de su matrimonio con la interiorista Noelia Diego, no acaban de llevar bien su fama.

| Cedida

El caso es que ellos, contrarios a la idea de que la gente de la calle les hable sobre su padre, han visto que Juanma cada vez es más popular.

Hace un tiempo, le preguntaban en 20 minutos a Juanma Castaño cómo han reaccionado sus pequeños a esta fama tan acrecentada en los últimos meses.

El gijonés, cargado de sinceridad respondía que “he tenido más problemas con mi hijo mayor, que es muy reacio a todo esto y no le gusta nada que la gente me conozca. Pero lo está llevando mejor porque está viendo que es un lado positivo, cariñoso de la fama”, recalcaba Castaño.

Juanma Castaño no se esperaba este 'boom' mediático

Así, el de COPE dice estar bien consigo mismo porque “en parte está orgulloso del papel de su padre”. Castaño ha confesado que su hijo “tiene una edad para darse cuenta de las cosas”. Y que, en ocasiones, le reprocha que amigos suyos le critiquen por las opiniones que lanza en la radio.

| RTVE

“Me dice: ‘papá, has rajado de este jugador en la radio y en el colegio se han enfadado’, pero se ha dado cuenta de que este formato no le ha dado problemas y los niños son muy egoístas: si algo no les da problemas, mejor”, admitía.

El asturiano reconoce que no esperaba “ni mucho menos” este 'boom' mediático. Eso sí, pide que la prensa rosa no entre en su mundo porque "en el momento que rasquen verán que soy un coñazo. Aquí no hay nada", confesaba.

"Soy un tipo con su pareja, su familia y nada más. Ellos buscarán algo más extraordinario. Es que yo no puedo ni ir a photocalls, porque estoy haciendo radio”, sentenciaba.