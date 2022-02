Andrea Janeiro lo deja todo al enterarse del grave problema de su hermana

Andrea Janeiro está muy centrada en su carrera profesional tras terminar sus estudios con matrícula de honor. Andrea quiere enfocar su futuro laboral en el sector de la empresa y el marqueting y tiene en la empresa de su madre un filón.

Sabores de la Esteban está luchando para abrirse camino en varios puntos del mundo. Andrea Janeiro tiene una oportunidad de oro para demostrar su valía profesional en la estrategia de expansión de la empresa familiar.

A nivel personal, su vida es estable, junto a su pareja y a nivel profesional pues todo apunta en la buena decisión. Sin embargo hay alguna piedra en el zapato de Andrea que no la deja andar con fluidez y rapidez.

Esta preocupación le llega desde su familia paterna, concretamente, de su hermana menor, Juls.

Las dos hermanas gozan de una excelente relación, a pesar del poco trato que han tenido durante su vida. Las disputas familiares de sus padres tampoco han ayudado a normalizar su relación de hermanas.

A pesar de ello, Andrea está muy pendiente de Julia. Más aún desde que esta decidiera trasladarse a Madrid y alejarse del domicilio paterno.

Tras los altercados vividos hace unos meses con el exnovio de Julia, Brayan Mejía, Julia parecía encontrar cierta estabilidad. Álex Balboa entraba en su vida y salía como un suspiro y Julia empezaba otra relación con el futbolista Tommy Rossi. Él es el autor de esta foto, una de las últimas de Juls en su Instagram.

En paralelo, pasaba por el quirófano para aumentar el volumen de sus senos. Julia quiere ser influencer y está dispuesta a todo para conseguirlo. Por contra, su hermana Andrea quiere el anonimato y labrarse una carrera más sólida y a largo plazo.

El accidente que pudo acabar con la vida de Julia

Andrea Janeiro se ha enterado ahora de lo que le pasó a Julia hace unas semanas. En plena recuperación de la operación de pecho, Julia y Tommy sufrieron un aparatoso accidente de coche, según informa ABC.

Tal fue la gravedad del accidente que el vehículo en el que circulaba la pareja fue catalogado de 'siniestro total'. Los hechos se produjeron el 17 de enero a media mañana, en una de las principales avenidas de Majadahonda.

Por lo visto, no hubo otros vehículos implicados en el suceso. Julia y Tommy viajaban en el vehículo del chico y colisionaron contra algún elemento de la vía pública.

Julia fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la zona. A pesar de que se encontraba bien, tuvo que someterse a una revisión exhaustiva por su reciente operación de pecho. Se encontraba en plena convalecencia, por lo que la colisión podía haberle producido daños serios.

La pareja prefirió no hacer público el suceso, por lo que Andrea Janeiro no se ha enterado hasta ahora del mismo. Si así, Jesulín y María José, que viven en ascuas por los continuos percances de Julia. Cuando no es una ruptura amorosa, es una pelea en una discoteca o un accidente de coche...

Andrea Janeiro ejerce de hermana mayor con Julia

Lo cierto es que Julia, más de un mes después del accidente, se encuentra perfecta y además ya luce una neumática silueta tras su operación de pecho. Como dice en su última publicación de Instagram, "es como un sueño"

Andrea, al enterarse del percance, habrá contactado con su hermana para confirmar que todo está en orden. A pesar de la distancia, hay buena relación entre ellas y Andrea ejerce de hermana mayor.

Otro de los temas que seguro que también comentarán es la vuelta de su padre, Jesulín de Ubrique, a televisión. Jesús va a por todas con su nueva aventura televisiva y tanto Andrea como Julia podrán ver a su progenitor ante pruebas muy duras.