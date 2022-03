José Luis Gil confirma como cierto lo que se pensaba que era un rumor

José Luis Gil está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida. Este mítico actor ha tenido que dejar de lado todos sus compromisos laborales tras sufrir un complicado problema de salud.

El pasado mes de noviembre de 2021, sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, más conocido como infarto cerebral. Desde entonces, los médicos encargados de su caso le recomendaron llevar una vida más tranquila.

A día de hoy, José Luis Gil está llevando una vida sosegada con la única intención de recuperarse lo antes posible, pero esto no ha sido siempre así.

Este hombre de 64 años es uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país. Gracias a su larga trayectoria sobre las tablas, se ha convertido en uno de los profesionales más respetados de su profesión.

Pero si hay un personaje que le catapultó hasta la cima, ese fue Juan Cuesta. Desde 2003 hasta 2006, José Luis Gil tuvo el privilegio de encarnar al presidente de la comunidad de vecinos más famosa de la televisión española.

A pesar de llevar años fuera de Antena 3, Aquí no hay quien viva sigue siendo una de las series más vistas de nuestro país. Su éxito fue tal que, 16 años después, sigue posicionada como una de las ficciones preferidas por los españoles.

Y como toda buena serie, Aquí no hay quien viva ha escondido durante todos estos años un secreto que ahora ha sido desvelado por el propio José Luis Gil.

José Luis Gil confirma esta leyenda urbana

José Luis Gil ha confesado uno de los secretos mejor guardados de Aquí no hay quien viva. Han tenido que pasar más de 15 años para confirmar esta leyenda urbana de la que tanto se ha hablado durante todo este tiempo.

Ninguno de los actores, ni siquiera el equipo de dirección, se esperaba el gran éxito que iba a tener la serie entre la audiencia de nuestro país. Y esto es algo que trastocó un poco los planes de grabación.

En un principio, se elaboró un calendario en el que estaban marcadas todas las grabaciones que se iban a llevar a cabo, pero al ver la buena respuesta que estaba teniendo la ficción, tuvieron que cambiar sus planes.

Muchos de los compañeros de José Luis Gil han hablado, en más de una ocasión, sobre el frenético ritmo con el que se grababa cada uno de los episodios. Y es que pasaban de la tranquilidad al caos de un día para otro.

Tal fue la aceptación de los televidentes que la dirección tuvo que aumentar los capítulos de la primera temporada de Aquí no hay quien viva.

Durante este tiempo, se comenzó a gestar una leyenda urbana que no ha sido resuelta hasta ahora. Muchos decían que los episodios de esta exitosa comedia se terminaban de editar el mismo día de su emisión.

Por aquel entonces se comentaba que de los estudios de montaje de la productora salían dos copias: una en moto y otra en coche. Esta estrategia se utilizaría para asegurar que una de las dos pudiera llegar a tiempo a los estudios de Antena 3.

Años después, en una entrevista radiofónica, a José Luis Gil se le preguntó acerca del tema. El actor que interpretó al mítico Juan Cuesta no tuvo reparos en resolver esta duda.

"Salían de la sala de montaje dos copias, no sé si una en moto y una en coche, por si alguno tenían un problema de un atasco y no llegaban o pinchaba, para que tuvieran la seguridad de que llegaba una de las dos copias. Esto lo he oído como algo muy real desde dentro, no es ninguna leyenda urbana".