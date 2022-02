Ana María Aldón recibe el mensaje de Gloria Camila que lo cambia todo

Ana María Aldón actua habitualmente como portavoz de su marido, José Ortega Cano en Viva la Vida. Ana María es una mujer serena, prudente, a la que le cuesta alterarse.

En Viva la Vida tiene que dar a menudo la versión 'oficial' de lo que pasa en su casa y en los conflictos familiares. Le cuesta hablar pero lo poco que dice siempre está cargado de significado. Aldón es pues, una voz autorizada.

Debido al delicado momento familiar que viven, la última aparición televisiva de Aldón, no ha sido una excepción.

Ana María tuvo que referirse a las alusiones que Rocíito lanzó sobre el pasado del torero durante la emisión de Montealto: Regreso a la casa.

Aldón aseguró que su marido «estaba muy tranquilo y tenía la conciencia muy tranquila». Gloria Camila, hija del torero, es también habitual en los platós de Telecinco y también ha comentado la cuestión.

En ese último episodio de Montealto salieron a la luz nuevas informaciones que destaparon contradicciones e incoherencias en las versiones que hasta ahora mantenía la familia mediática de Rocío Jurado

Se mostraron vídeos de hemeroteca, en los que Rosa Benito y Ortega Cano defendían a Rociíto. Se visualizaron de nuevo fragmentos de una fuerte discusión televisada entre Ortega Cano y el propio Antonio David.

Ana María Aldón defiende a su familia frente a Rociíto

El torero defendía a capa y espada a su hija. Se mostraron declaraciones de Rocío Jurado donde la cantante aseguraba y confirmaba las infidelidades de Antonio David y los malos tratos que ejercía sobre su hija.

¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora contradigan documentación legal y probada y palabras que ellos mismos han pronunciado?

Ante todo esto, Rociíto no pudo más que tachar de «manada de alimañas» a toda esta parte de la familia que claramente ahora estaba cambiando sus declaraciones, mintiendo descaradamente y abandonándola.

Además, Rociíto demostró que, en contra de lo que siempre se había dicho, ella no estaba sola.

Pudimos ver por primera vez declaraciones de su familia no mediática. La hija de Rocío Jurado presentó a la parte de la familia que siempre la había apoyado, y que seguía haciéndolo.

Estos contaron cómo hasta a día de hoy, los Mohedano siguen aprovechándose de las propiedades que le pertenecen. Y cómo Rociíto nunca ha estado sola.

Gloria Camila da un giro a su posicionamiento

Gloria Camila, la tía de Rocío Flores, siempre había estado de parte de Antonio David. Por lo menos, hasta ahora.

Esta semana, en la que ha cumplido 26 años reapareció en Ya son las 8. Hasta entonces, se había mantenido en silencio y aún no se había pronunciado sobre las sorprendentes aportaciones de la docuserie de Rociíto.

Ante las preguntas recibidas contestó que era su cumpleaños y que quería tener un día tranquilo.

Gloria Camila no quiso entrar en conflicto ni responder en profundidad. Además, confesó que todavía no había visto las imágenes al completo.

El programa emitió los fragmentos más representativos de la reyerta entre los implicados.

Gloria Camila no dudó en comentar cómo le habían sentado las imágenes y cómo había cambiado su opinión respecto a ciertos temas.

En concreto, ha sido bastante tajante con Antonio David y su papel en toda esta historia.

Gloria Camila lanza un mensaje a Ana María y a Ortega Cano

Tras la emisión de los fragmentos del vídeo, la colaboradora se mostró completamente sorprendida e indignada con las actitudes de Antonio David contra su padre, Ortega Cano, y contra Rocío Jurado.

Confesó que no conocía todo lo que había pasado en esos años: «yo había muchas cosas que desconocía. Las veo ahora y me parecen lamentables y me avergüenzan a veces, como también algunas actitudes».

Además, no dudó en declarar: «Vi la pelea que tuvo con mi padre en Salsa Rosa, que me parece horrible. La había visto a cachos y no al completo, al igual que tampoco había visto los sobres con la letra de mi madre. Son cosas que desconocía detalladamente».

Sobre los episodios vistos de Antonio David, reconoció que «si hubiese vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy».

Sin embargo, la hija de la cantante dejó claras sus prioridades.

Recordó que Antonio David, por encima de todo, «es el padre de mis sobrinos, que son los que me importan en esta historia».

No sabemos si esta declaración puede justificar que Gloria Camila siga manteniendo relación con Antonio David.

Los documentos incontestables que vio pueden llegar a ser un punto de inflexión para cortar la relación entre ambos definitivamente.