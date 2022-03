Jorge Javier Vázquez, operado durante la crisis de Sálvame al perder la esperanza

Jorge Javier Vázquez, actor teatral y presentador de Telecinco, lleva más de dos décadas trabajando en el mundo del espectáculo.

Conoce mejor que nadie el funcionamiento del negocio, así que es consciente de que Sálvame no está atravesando un buen momento.

El programa que le convirtió en una estrella ha perdido mucha audiencia y los espectadores no están dispuestos a volver a sintonizar con el espacio.

Jorge Javier Vázquez está desesperado porque no sabe cuál es la mejor solución, así que optado por hacer lo que mejor sabe: disfrutar del momento. El comunicador ha ingresado en una clínica estética para someterse a un nuevo retoque que pretende solucionar sus complejos.

Lo cierto es que su aspecto físico ha cambiado mucho en los últimos años, pero él sigue sin estar satisfecho.

Jorge Javier ha perdido la paciencia y se ha dado cuenta de que la vida sana y el deporte no son suficientes.

Por ese motivo se ha puesto en manos de los mejores especialistas y se ha sometido a una ligera intervención en el cuello. Él mismo lo ha contado en Sálvame.

Jorge Javier tiene muchos enemigos dentro y fuera de la pequeña pantalla, pero a él no le tiembla el pulso al dar su opinión. Siempre ha sido honesto con los espectadores y comparte con ellos todo lo que considera oportuno, en este caso sus complejos físicos.

Es un amante de la cirugía estética y recurre a los grandes profesionales siempre que tiene tiempo y ganas de cambiar algo.

El líder de Sálvame ha confesado que quiere hacerse “mogollón de cosas”, pero empezará por el cuello porque es lo que ha estado investigando. Lo ha hecho mientras se recuperaba de su último retoque, al menos eso es lo que ha contado en su programa.

“He hecho toda una investigación mientras esperaba con la anestesia para hacerme unos retoques en el cuello”, explica.

Jorge Javier Vázquez asume el final de Sálvame

Jorge Javier ha perdido la esperanza y se ha dado cuenta de que lo mejor para luchar contra el paso del tiempo son las intervenciones. Todo ello combinado con una dieta sana y con un ejercicio moderado para lucir mejor las operaciones. El presentador ha mejorado mucho su aspecto y él se siente orgulloso del cambio que ha dado.

Vázquez es consciente de que sus días en televisión están contados, pues ningún programa dura para siempre.

Sálvame está dando sus últimos coletazos, pero él no se marchará del espacio hasta que la audiencia le abandone de forma completa. Es un gran luchador y tiene esperanza de remontar tarde o temprano, pero sabe que todo tiene un fin.

El presentador también está triunfando en el teatro, pero su última obra ya ha terminado y quiere descansar durante una temporada. Asegura que lleva sin descansar un fin de semana más de dos años, así que ha llegado el momento de hacer un breve parón.

Su última función ha recibido grandes críticas porque algunos actores, como por ejemplo Álvaro Morte, le han acusado de intruso.

Jorge Javier Vázquez comparte su infelicidad

Jorge Javier es una estrella, un mito de la televisión para muchos profesionales, y todo ello lo ha conseguido gracias a su talento.

Es un comunicador brillante porque no tiene pudor en compartir nada con la audiencia, ni lo bueno ni lo mano. En más de una ocasión ha comentado que no lo estaba pasando bien y que debía de luchar contra una crisis personal.

Vázquez ha hablado en la revista Lecturas de su transformación física con total naturalidad, pues se siente bastante orgulloso de la misma.

“He alcanzado mi peso ideal: 70 kilos, no recuerdo haber pesado eso nunca. He perdido 15 kilos, no sabía que me sobraban tantos”, escribió en el blog que tiene en el citado medio.