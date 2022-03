Belén Esteban y los pagos desorbitados a una de sus amigas del alma

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por ser una mujer generosa. Desde que empezara a amasar importantes cantidades de dinero gracias a su éxito en televisión. Belén ha demostrado poco apego al dinero.

Ha ayudado a su familia y amigos más cercanos, ha participado en causas solidarias y nunca ha sido rácana en regalos y obsequios. Además tampoco ha mantenido nunca un férreo control de sus finanzas y situación económica.

Esto le ha conllevado más de un disgusto, el más grave de todos, el que le provocó su exrepresentante, Toño Sanchís.

Por culpa del mal momento que pasaba Belén Esteban entonces y lo poco que atendía a sus asuntos económicos, Toño se aprovechó de ella. Belén le denunció y ganó, con lo que ahora está pendiente de recuperar todo su dinero.

Sin embargo, a Belén, hay otra persona que la ha decepcionado tanto o más que Toño. No por la cantidad económica, infinitamente inferior, sino por la intención y la polémica que se ha reavivado en torno a ella.

Belén confió en una amiga suya y le dejó dinero. Concretamente fueron 12.000 euros, ya que esta mujer estaba pasando un mal momento económico.

El tiempo pasaba y a Belén no le devolvían el préstamo, por lo que lo contó a algunos colaboradores de Sálvame y acabó haciéndose público.

El escándalo fue monumental y la relación de Belén con su amiga se enfrió muchísimo. A pesar de que las dos mujeres han vuelto a ser amigas, a Belén le acaba de llegar la información definitiva que ha hundido su confianza. Y es que algunos pagos que realizó en el pasado, podrían ser una estafa a la luz de lo que ha trascendido ahora.

Belén Esteban pagaba vestidos de nueve euros, diez veces más caros

La amiga morosa de Belén es Raquel Bollo. Bollo está de actualidad porque supuestamente debe, junto a su actual pareja, unos 20.000 euros a su casero. En Sálvame, están analizando toda la semana la fiabilidad de estas informaciones mientras que Raquel guarda silencio al respecto.

Quién ha querido hablar de los asuntos económicos de Raquel ha sido Aguastantas Vilches. Es su exnuera y exdependienta de la tienda que tenía Raquel en Sevilla. Raquel vendía vestidos y complementos que en teoría eran exclusivos y de alta calidad.

Además de venderlos a las clientas habituales, Raquel también los ofrecía a sus amigas famosas y celebrities para que los lucieran y hacer así publicidad. Era la época en la que ella colaboraba en Sálvame y Belén también. La misma etapa en la que Raquel tenía la deuda de 12.000 euros con Belén.

Ahora Belén se ha enterado de que aquellos vestidos, que ella también había comprado y lucido como diseños exclusivos de su amiga del alma, en realidad eran piezas 'de mercadillo'. Los pagó a precio de oro a pesar de que Belén "se los pedía" y de este modo ayudaba a su amiga en su negocio.

Según Aguasantas, compraban la ropa a 8 o 9 euros la pieza y la vendían a precios superiores a 90 euros. Alguno incluso a 160 o 170 euros. A pesar de estos precios, según la exnuera de Bollo, Raquel también dejó de pagar a sus proveedores de material..

Vestidos de segunda mano que hacen alucinar a Belén

Aguasantas no ha dejado títere con cabeza. Ha llegado a afirmar que Raquel Bollo utilizaba los trajes que tenía a la venta y que luego los volvía a poner al escaparate, incluso sin lavarlos.

Belén Esteban no ha querido entrar al trapo, ya que su relación actual con Raquel sigue siendo buena a pesar de todo. Eso no quita que a Belén le haya dolido profundamente que su amiga no tuviese escrúpulos a la hora de venderle ropa que ahora se ha demostrado que no era tan lujosa como ella quería dar a entender.