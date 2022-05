Jorge Javier Vázquez se mete en la relación y la podría romper

Jorge Javier Vázquez se ha metido en un nuevo lío a cuenta de la mediática relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. El presentador de Sálvame ya ha dejado clara su animadversión por el exguardia civil, al que llama 'El Penas' y por la actual pareja de este.

Ni Antonio David ni Marta Riesco son santo de su devoción y no hay día que se olvide de cargar contra ellos cuando está delante de las cámaras. El caso es que a Jorge Javier le divierte toda esta situación sin importarle las consecuencias.

En los últimos días, Jorge Javier ha sido muy duro con la reportera de El programa de Ana Rosa. Le ha dedicado un extenso post en Lecturas para cargar contra ella como nunca había hecho antes.

Jorge Javier puede romper la relación por una foto

Jorge Javier ha aprovechado el espacio que le da su revista de cabecera para escribir un relato demoledor en contra de la novia de Antonio David. Entre otras lindezas, el presentador catalán asegura que “Marta Riesco es engreída y poco astuta, una pobre alma en pena”.

| GTRES

Esta frase es tan solo un ejemplo de los adjetivos que le ha dedicado el comunicador de Telecinco a la reportera más famosa de la cadena.

Lo que nadie esperaba después de este ataque frontal a Marta Riesco, es que Jorge Javier publicase una instantánea de ambos en su Instagram.

Marta Riesco no mide las consecuencias

El caso es que ambos se encontraban por los pasillos de Telecinco y Jorge Javier tenía a bien pedirle una foto a Marta Riesco.

Quizás lo hizo para rebajar la tensión después de los ‘piropos’ que le había dejado este en la citada revista. Marta accedió a fotografiarse con él, pero segundos después, la reportera publicaba un ‘stories’ demoledor en el que dejaba por los suelos al catalán.

| Trendings

“Hoy me encuentro este bonito artículo escrito por Jorge Javier Vázquez. Mentiría si no dijese que me ha hecho daño. Me lo encuentro por los pasillos riendo, me dice que si me ha molestado, y le digo que claro que me ha puesto a parir”, comienza la joven.

“En el fondo, pienso que su artículo refleja la teoría del espejo, y todo esto porque le he dicho a todo que ‘no’. Para aflojar me pide una foto, y ya sabemos con qué intención. Esperaba más valentía en las distancias cortas”, sentenciaba una Marta Riesco muy enfadada con Jorge Javier.

La indignación de Antonio David que puede acabar en ruptura

Según publica este viernes Informalia, Antonio David tardó pocos minutos en ver esta foto y “entró en cólera. Su cabeza no podía comprender cómo su chica se podía prestar a hacerse esa foto. Cómo ha tenido el cuajo de pararse con él y hacerse un selfie”, exponen desde el entorno del excolaborador.

| YouTube

“Llamó a su chica y le mostró su desacuerdo. No entiende que después de cómo les trata Jorge Javier, y especialmente a él, al que se refiere como 'El Penas', ella se preste a estas cosas con él, por mucho que sea compañero de cadena”, reza la noticia de este digital.

Por otro lado, desde Sálvame hablaron este jueves de lo mucho que le gusta un foco a la novia del andaluz. “Marta forma parte de esto. A Marta le gusta la tele y el circo televisivo y el día que se canse de Antonio David le va a hacer un traje que verás”, opinó Gema López.

Y esto es justo lo que no aguanta el padre de Rocío Flores. Marta actúa muchas veces sin pensar en las consecuencias y eso a él no le gusta absolutamente nada.