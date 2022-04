Vicente Vallés revela por qué se ha ido de las noticias de Antena 3

Vicente Vallés es un veterano de los informativos y se ha labrado una trayectoria consolidada en los medios de comunicación. En sus primeros tiempos, pudimos verle conducir Informativos Telecinco, y se hizo una cara muy conocida para el gran público.

Hace muchos años, Vicente Vallés dio el salto al grupo Atresmedia con su fichaje por Antena 3 Noticias. Y desde que desembarcó en la cadena de San Sebastián de los Reyes han sido muchas las polémicas en las que se ha visto inmerso. Ha sucedido así por sus ácidos comentarios contra Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin duda, Vallés es un presentador que no tiene pelos en la lengua. Y aunque sabe que sus opiniones críticas pueden hacerse virales y provocar el estallido de las redes sociales, no le importa. Su idea sobre la gestión de Pedro Sánchez y sus socios de la formación morada ya no va a cambiar a estas alturas.

Vicente Vallés desaparece de 'Antena 3 Noticias'

El caso es que, esta semana, muchos de sus detractores pensaban que se habían librado de Vicente Vallés. Y lo esperaban después de comprobar que el veterano periodista no estaba al mando del informativo de este jueves. Algo inesperado había sucedido para que Vallés no ocupase la silla de presentador de Antena 3 Noticias.

| EP

Y es que la pareja de Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco, tiene más vida aparte de la meramente televisiva. Este es un periodista que le gusta escribir cuando no tiene que ponerse delante de una cámara a contarle a la audiencia de Antena 3 lo que ocurre en el mundo.

Vicente Vallés se ausentó en su puesto de trabajo, pero finalmente todo ha sido una falsa alarma. Este viernes volveremos a verle presentar como cada día. El presentador ha dejado las riendas del informativo a una compañera para poder publicitar su primera novela, Operación Kazán.

El motivo por el que se ha ausentado Vicente Vallés

Hay que destacar que desde el propio informativo de Antena 3 han querido hablar de su compañero y han puesto unas imágenes del citado. Un vídeo en el que aparece Vallés en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Junto al periodista han estado otras caras conocidas de la cadena como Susanna Griso y Rubén Amón.

| Atresmedia

"El periodista presenta su primera novela. Es una trama de espías mezcla entre realidad y ficción en la que Vallés establece un juego con el lector", ha adelantado la presentadora desde plató.

Tras esta breve introducción, desde el informativo han emitido un pequeño fragmento del periodista hablando de su último libro. "Quien sea aficionado al suspense, por supuesto a las novelas de espías encontrará en Operación Kazán una novela de intriga, de espías, de suspense… Pero también los aficionados a la novela histórica podrán encontrar un buen motivo a lo mejor para leer Operación Kazán", ha dicho.

'Operación Kazán', el nuevo libro de Vicente Vallés

La novela trata sobre el nacimiento de un niño en Nueva York en 1922, que modificará la historia del mundo 100 años más tarde. Los servicios de inteligencia soviéticos crean un calculado plan de espionaje para ese bebé al que llaman como al nombre de la novela, Operación Kazán.

| GTRES

Ha sido el propio Vicente Vallés el que ha confirmado que esta es también una novela histórica. Y es que los protagonistas de Operación Kazán recorren desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI.

La realidad es que este nuevo libro de Vicente Vallés está siendo todo un éxito. El trabajo del presentador ya se encuentra entre los libros más vendidos de España. Y hasta ha sido reconocido con varios premios, uno de ellos a reseñar es el Premio Primavera de Novela.