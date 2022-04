Joaquín Prat revela al fin el verdadero estado de salud

Joaquín Prat no se podía creer lo que acababa de ver. Y es que en sus casi 15 años en de la pequeña pantalla, no había visto nada igual.

Este lunes, 25 de abril, una de sus compañeras de cadena ha sufrido un aparatoso accidente en directo. Durante la emisión de Sálvame, Belén Esteban ha sufrido una caída que ha terminado llevándola al hospital.

Los colaboradores de este formato vespertino tuvieron que recrear una de las primeras pruebas de la nueva edición de Supervivientes 2022.

Este desafío consistía en colgarse de una barra y aguantar el mayor tiempo posible. Y, aunque a priori parecía fácil, hubo un momento en el que los brazos de 'la princesa del pueblo' flaquearon y cayó al suelo.

"El tobillo. ¡Me he roto el tobillo!", aseguró la compañera de Joaquín Prat al ver que no podía levantarse. "No hagas nada, tranquila. En cualquier caso es el tobillo, tampoco es el corazón", dijo Jorge Javier para intentar quitar hierro al asunto.

Por su parte, Lydia Lozano aseguró que su contrincante no estaba exagerando. "La he visto cuando ha caído y he oído el chasquido. Belén no es nada quejica. Me he dado cuenta de que estaba diciendo la verdad, el dolor era insufrible".

Tras este momento que ya quedará para la historia de la televisión de nuestro país, varios amigos y compañeros de profesión, entre los que se encuentra Joaquín Prat, han querido mandarle ánimos a la de Paracuellos.

Joaquín Prat revela el estado de salud de la Esteban

Joaquín Prat ha sido uno de los primeros que se ha pronunciado públicamente sobre el accidente que ha sufrido Belén Esteban en las instalaciones de Mediaset España.

Aunque tan solo han pasado unas horas desde que se produjo la caída, El presentador de El programa de Ana Rosa ha querido mandarle un mensaje de apoyo a su compañera.

Durante la emisión de este martes del matinal de Telecinco, Joaquín Prat se ha pronunciado al respecto, representando a todo el equipo de Unicorn Content. Y, aunque no ha sido su intención, el periodista ha dado algunos datos sobre cómo se encuentra la tertuliana.

"Belén, te mandamos un beso enorme si nos están viendo. Ojalá te recuperes muy pronto, yo estoy convencido de que lo vas a hacer. Te comportaste ayer como una auténtica campeona, una rotura de tibia y peroné es dolorosísima y tú aguantaste como pocas".

Joaquín Prat alucina con los comentarios que está recibiendo Belén

Joaquín Prat no ha podido ocultar su enfado después de leer algunos de los comentarios que Belén Esteban está recibiendo a través de las redes sociales. Y es que, después de emitirse esta dolorosa caída, muchos seguidores del formato han querido pronunciarse al respecto.

Aunque la gran mayoría le han mandado "muchísimo ánimo" a la colaboradora de Sálvame, hay muchos que han aprovechado la ocasión para arremeter con dureza contra la madre de Andrea Janeiro.

"Bueno, hay que ser positivos. Dentro de lo malo, hay algo bueno siempre. Y es que vamos a dejar de verla y de oírla durante un tiempo, pero aun así te deseo lo mejor", escribió un usuario de Instagram.

Además, hay otros que piensan que se trata de una estrategia de la Fábrica de la tele para ganar audiencia."Ya inventáis cualquier tontería para tener audiencia".

"Seguís en vuestra línea. Con tal de ganar audiencia hacéis lo que sea, así os va y encima el dictador riéndose cuando dicen lo que la ha pasado. Tenéis mucha clase, se os nota un montón... Por eso seguís perdiendo seguidores".