Joaquín Prat cabrea a Ana Rosa Quintana por sus palabras en directo

Joaquín Prat se ha vuelto a convertir en el protagonista indiscutible de El programa de Ana Rosa. Y es que, si hay algo que caracteriza a este conocido presentador de televisión es su personalidad y fuerte carácter.

En más de una ocasión, este periodista ha mostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre algún tema y esto es algo que, a veces, puede jugar en su contra.

Este jueves, 21 de abril, Joaquín Prat ha hecho algo que ha conseguido cabrear a Ana Rosa Quintana. A pesar de que son grandes amigos, a 'la reina de las mañanas' no le ha gustado que su sustituto se enfrentara públicamente a una de sus colaboradoras.

Aunque en estos últimos meses Marta Riesco se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de su jefa, lo cierto es que la presentadora oficial de este matinal no quiere que haya malos rollos entre sus trabajadores.

Ahora, y harto de su comportamiento, Joaquín Prat y la periodista se han enzarzado, en directo, en una fuerte discusión que ha acabado de la peor manera posible.

Joaquín Prat deja sin palabras a Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana ya está muy cerca de recuperar su vida de antes. En apenas unos días, la presentadora de El programa de AR se someterá a una determinante operación que pondrá fin a su pesadilla.

Pero, mientras tanto, va a tener que seguir confiando en sus tres sustitutos. Y, a pesar de que todavía no puede regresar a su puesto de trabajo, sigue muy pendiente de todo lo que sucede en su programa.

Este jueves, 'la reina de las mañanas' ha podido ver en directo la fuerte discusión que han protagonizado Joaquín Prat y Marta Riesco.

Durante la emisión de este matinal de Telecinco, El presentador dio paso a la periodista que se encontraba en la redacción del formato. La ex de Antonio David Flores confesó que no se sentía muy cómoda con lo que su compañero acababa de decir sobre ella.

"Antes de todo, ¿creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en Ya son las ocho que aquí, en El programa de Ana Rosa?", le preguntó el catalán.

"Me ha molestado más lo de las neuronas", aseguró la reportera, algo molesta. "Que las tienes más despiertas por la tarde y por eso igual eres más locuaz, eso es que las tienes, ¿no?", le preguntó Joaquín con ironía.

"No, yo las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana", le respondió Marta muy tajante.

Tras escuchar a su compañera, el sustituto de Ana Rosa le reprochó el silencio que muestra en cada una de sus intervenciones en el programa.

"¡Ah!, ¡no te he tratado yo con la máxima educación, preguntándote con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago!", dijo el presentador sorprendido.

Marta Riesco quiso aclarar que "las mismas preguntas que me hicisteis por la mañana no las contesté en Ya son las ocho".

Para intentar zanjar el tema, Joaquín Prat aseguró que está "encantado de que en Ya son las ocho te muestres así, hables de todo y me parece estupendo. Me gustaría que aquí sucediese lo mismo, últimamente veo que no es exactamente igual".

"No es un ataque de cuernos, igual efectivamente es que yo no hago las preguntas correctas y en Ya son las ocho te las plantean de mejor manera... Intentaré mejorar, Marta", sentenció el amigo de Ana Rosa Quintana. "Yo también intentaré mejorar en las respuestas que te doy", aseguró su compañera, enterrando el hacha de guerra.