Rafa Mora se la juega al destapar el secreto que paraliza a Jorge Javier Vázquez

Rafa Mora, el colaborador más controvertido de Sálvame, siempre ha reconocido que adora el mundo de la televisión. Quiere seguir creciendo dentro de Telecinco, por eso trabaja duro para conseguir informaciones exclusivas sobre los temas del momento. Recientemente ha dado una noticia que ha dejado sin palabras a Jorge Javier Vázquez, el presentador al que tanto admira.

Rafa Mora asegura que uno de sus compañeros de Sálvame ha mantenido un romance secreto con el periodista Luis Rollán. El problema es que esta persona tiene pareja, por eso Jorge Javier no sabía cómo actuar cuando ha recibido la noticia. El tercero en discordia es Miguel Frigenti, quien supuestamente podría no haber sido del todo sincero con su novio.

| Europa Press

Rafa ha explicado cómo ha obtenido la información: Miguel insinúa que Luis ha tenido un contacto íntimo con Luca Onestini, por eso empezó investigar. La sorpresa llegó cuando el exnovio de Rollán desveló que Frigenti estaba resentido porque él sí había disfrutado de la pasión del periodista. El valenciano ha dejado claro que no se hace responsable de la noticia, simplemente está trasladando los datos.

“Miguel lleva semanas subiendo tuits en los que da a entender que Luis y Luca podían haber tenido algo porque se les ha visto en dos fiestas gays”. Estas palabras de Rafa han sido las primeras de un discurso que ha sembrado el caos en Telecinco. Lo peor es cuando ha introducido al exnovio de Rollán en la ecuación, pues es él quien asegura que Frigenti tiene mucho que callar.

Rafa ha desvelado que el último novio del periodista es quien asegura que Miguel le ha sido desleal a su novio con Rollán. “Habéis estado juntos, palabras de su ex”, le comenta Mora a su compañero en un tono prudente para evitar problemas. Jorge Javier se ha bloqueado al enterarse de este presunto romance y ha hecho una pregunta demoledora.

Rafa Mora crea un momento incómodo

Rafa empezó a trabajar en televisión gracias a Mujeres y Hombres y Viceversa, un programa que presentaba Emma García en Telecinco. Su imagen no era buena, pero poco a poco ha ido labrándose una reputación que le está dando muchos beneficios. Trabaja de colaborador en Sálvame, un espacio que ha sido el más deseado por muchos periodistas del corazón.

Jorge Javier Vázquez se ha quedado sin palabras al escuchar la información de su tertuliano y le ha hecho una pregunta a Miguel Frigenti. “¿Conoces el miembro de Luis?”, a lo que el antiguo concursante de Secret Story ha respondido en un tono contundente. “Yo he estado con Rollán en una casa donde hemos compartido un montón de cosas, la ducha era común y ya está”.

| GTRES

Mora podría haberse equivocado, pues su compañero promete que en ningún momento ha tenido un romance con Luis Rollán. El momento ha sido bastante incómodo porque Frigenti sabe que se estaba jugando algo importante: la relación con su actual pareja.

“Yo nunca he estado en la vida con Luis, lo diría porque yo nunca me avergüenzo de la gente con la que estoy. Si estoy con alguien, lo digo, no tengo ningún tipo de problema”, asegura el joven periodista.

Rafa Mora despierta la curiosidad de Jorge Javier

Rafa ha apostado por su trayectoria televisiva y ha dado una información que está dando mucho de qué hablar. Pero ahora se enfrenta a un reto importante: demostrar que la noticia es cierta y que está capacitado para aportar datos sobre otros asuntos. Se está jugando su credibilidad como colaborador, pero de momento ya ha conseguido algo: atraer la atención de Jorge.

Mora sabe que la historia es bastante jugosa, de hecho Jorge Javier Vázquez no ha podido contener la emoción. El catalán quiere saberlo todo sobre el secreto, pues todavía sigue teniendo muchas dudas. Habrá que esperar un tiempo para ver si los protagonistas del presunto romance clandestino dan un paso adelante.