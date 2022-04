Carla Barber lanza un grito de alerta a pocos días de tener a su bebé

Carla Barber, la que fuera novia de Diego Matamoros, se encuentra feliz porque está a punto de convertirse en mamá. En los próximos días dará a luz a su primer hijo, fruto de una relación que ha mantenido absolutamente alejada de los medios. Y es que, al parecer, su chico es una persona anónima que quiere seguir siéndolo.

La alegría que la doctora siente por su inminente maternidad se ha visto empañada en las últimas horas. Lo que ha sucedido es que ha sufrido un revés inesperado que ha hecho que se preocupe por ella misma y, sobre todo, por su pequeño. Ha enfermado por culpa de un virus.

Carla Barber comparte su problema de salud

La exconcursante de Supervivientes, desde que dio a conocer que estaba embarazada, no ha dudado en compartir con sus seguidores en redes su evolución. Precisamente por este motivo ahora les ha desvelado la angustia que sufre por no encontrarse bien.

En concreto, ha subido a las stories de su Instagram varias imágenes en las que aparece tumbada en la cama con los ojos cerrados. Estas le han servido para ilustrar lo mal que está y para explicar el contratiempo que ha sufrido.

| GTRES

Así, ha explicado que tras comer fuera y regresar a su casa: “Me he puesto malísima de pronto. Con malestar, muchísimos vómitos y diarrea. Mi papi empezó ayer con los mismos síntomas y hoy, 24 horas después, está mucho mejor, solo tiene malestar y cansancio”.

Acto seguido, ha añadido: “Espero recuperarme igual de rápido y que esto sea un virus, como parece que es”.

Carla Barber, angustiada por la situación

La que fuera nuera de Kiko Matamoros no ha dudado rápidamente en tomar medidas ante su problema de salud. Lo que ha hecho ha sido contactar de inmediato con su ginecólogo, el doctor Ignacio Palomo. Quería contarle lo que estaba pasando para pedirle consejo y para conocer su opinión sobre qué debería hacer.

De la conversación que ha mantenido con el sanitario también ha informado a sus fans. Ha contado: “He estado hablando con mi gine porque me he preocupado un poco al estar tan cerquita de la FPP (Fecha Posible de Parto). Me ha dicho que esté tranquila y no me preocupe”.

“Que me llamará en unas horas a ver cómo sigo. Que me hidrate bien (suero y agua) y esperemos a ver cómo evoluciono”.

| Instagram: @dr.carlabarber

De igual modo, poco después les ha expuesto que se iba encontrando algo mejor y que se había comprado una bebida para no deshidratarse. Ha dicho: “De momento, no he vomitado. A pesar de que muchos estáis diciendo que Aquarius está totalmente desaconsejado según los médicos especialistas”.

“Yo, como siempre, haciendo lo contrario”.

| Instagram: @dr.carlabarber

Y esta mejoría se ha ido manteniendo en las últimas horas, de las que también ha dado cuenta a través de las stories. Ha afirmado que “después del Aquarius no volví a vomitar, pero he dormido fatal”.

“A las 03:30 me tomé una manzana, a las 06:30 un Actimel y un plátano. A las 07:30 me quedé por fin dormida y ahora incluso tengo hambre”.

| Instagram: @dr.carlabarber

Asimismo, para tranquilidad de sus fans, les ha expuesto que en todo este tiempo su pequeño, al que ella llama Little B, ha estado bien. Y es que “no ha dejado de moverse, en su línea”.

Por último, ha querido agradecer las palabras de cariño e incluso las recomendaciones que ha recibido de sus incondicionales.