Joaquín Prat da una noticia en ‘Ya es mediodía’ que genera un gran revuelo

Joaquín Prat tiene que lidiar en ocasiones con ciertos temas que debaten los contertulios que lleva a su programa. Y a veces tiene que darle algún tirón de orejas a alguno de ellos por su actitud ante temas delicados.

El programa de Telecinco trató las denuncias públicas en las redes sociales de algunas mujeres. Unas mujeres que se ven intimidadas por ciertos hombres que se encuentran en los gimnasios donde van a ejercitarse cada día.

Así las cosas, el programa ha hablado con el director de un gimnasio para saber de primera mano lo que ocurre en este tipo de locales de entrenamiento.

Después de charlar con él, el debate entre los colaboradores de Ya es mediodía se encendía por momentos. Joaquín Prat tenía a bien leer un mensaje de móvil para darle un zasca a un tertuliano de Ya es mediodía.

Joaquín Prat denuncia una práctica habitual en los gimnasios

El discurso de Joaquín Prat era claro y entendía que hubiera estas denuncias por parte de las mujeres que se sentían intimidadas por otros hombres. Unos hombres que van a los gimnasios con una actitud más que reprochable.

"Tus padres ya te enseñaron que no mires fijamente a nadie. Ya sea porque te guste o porque te desagrade, como hace este imbécil", ha dicho Prat mientras veía unas imágenes lamentables en un gimnasio.

"Está mirando a la chica sin quitarle ojo, intimidando, haciendo que esa persona se sienta incómoda", sentenciaba Joaquín ante la mirada atenta de sus colaboradores.

La noticia que ha provocado que Joaquín salte como un resorte

Esther Palomera ponía de manifiesto que es positivo que estos protocolos de seguridad se extiendan más en nuestra sociedad. Y especialmente en este tipo de locales, donde suceden estas situaciones desagradables.

Por contra, Israel García-Juez, otro de los tertulianos de programa, le llevaba la contraria a Prat y a Palomera con estas palabras. "Si estamos en la igualdad lo estamos para todo. Creo que también puede haber hombres que se sienten intimidados por las miradas de mujeres cuando están entrenando sin camiseta".

Palomera le cortaba al segundo preguntándole si él se ha sentido intimidado alguna vez en un gimnasio. Este decía que "sí", pero que es un hombre "muy valiente". Palomera volvió a la carga y le contestaba de forma irónica que "tú eres valiente, pero nosotras no, claro...".

Joaquín Prat le da el mayor zasca en pleno directo

Y Esther ponía el foco en que "la libertad de las mujeres es poder ir a un gimnasio sin tener que ser acosadas en ningún caso".

Después de ese tenso rifirrafe entre Palomera y García-Juez, Joaquín Prat volvía a opinar sobre el asunto. Y en ese momento miraba su teléfono móvil para ver qué le decía un amigo sobre este tema, de nombre Juanjo.

"Si es sensato, hasta me dará la razón", le espetaba Israel García-Juez, que no quería dar su brazo a torcer. Joaquín no se callaba y le contestaba lo siguiente. "Me dice Juanjo: 'por favor, dale una colleja a este hombre'", desvelaba este, satisfecho al ver que su amigo le daba la razón.

Mientras, García-Juez no le hacía ninguna gracia ese zasca de Prat. Así las cosas, el tertuliano retaba a ese amigo del presentador de una forma chocante.

"Muy bien Juanjo, pues te invito a que vengas a mi gimnasio y me la des tú", decía desafiante mirando fijamente a la cámara. E incluso daba en directo la dirección de este local, algo que ha dejado estupefacto a Joaquín Prat.