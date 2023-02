Joaquín Prat lanza un mensaje que deja sin palabras a sus seres queridos

Joaquín Prat no se lo ha pensado dos veces a la hora de pronunciarse sobre una de las últimas polémicas de las que todo el mundo habla. Por eso, el presentador de Telecinco ha aprovechado la ocasión para lanzar públicamente un inesperado mensaje.

No hay ninguna duda de que la última intervención de Bertín Osborne en Mediaset España no ha dejado indiferente a nadie. Hace unos días, este conocido empresario acudió al plató de Déjate querer para darle una sorpresa a una de sus seguidoras.

Aunque, el televisivo también aprovechó la visita para hablar con Paz Padilla sobre algunos de los aspectos más personales de su vida. Pero, lo que verdaderamente llamó la atención de Joaquín Prat fueron las declaraciones que hizo acerca de su matrimonio.

Y es que, después de asegurar que ha estado "en chirona dos veces", el invitado no tuvo reparos a la hora de hacer una inesperada confesión sobre su relación con Fabiola Martínez.

"Yo no sé si he estado enamorado alguna vez", aseguró Bertín, dejando a todos sin palabras y generando así una gran polémica a su alrededor.

Ahora, Joaquín Prat no ha querido dejar pasar la ocasión para pronunciarse al respecto y para lanzar un inesperado mensaje que ha dejado sin palabras a todos sus seres queridos.

Joaquín Prat pronuncia unas inesperadas palabras

Joaquín Prat ha querido dar su opinión acerca de las polémicas palabras que Osborne pronunció durante su visita al plató de Déjate querer. Y es que, tal ha sido el revuelo que se ha montado, que el presentador no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir una emotiva reflexión en directo.

Hora después de la emisión de este programa, fue la propia Fabiola la que confesó su malestar al saber que el hombre con el que ha estado casada, nunca había estado enamorado.

"Que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho. Si él no ha estado enamorado, yo sí", aseguró la venezolana, visiblemente molesta por todo lo que ha sucedido con el padre de sus dos hijos.

Pero, todo apunta a que estas declaraciones han sido sacadas de contexto, y así mismo lo ha hecho saber el compañero de profesión de Joaquín Prat a través de sus redes sociales. "No es que estuviera enamorado, estaba fundido. Yo no podía vivir sin ella, no podía plantearme mi vida sin ella".

Con estas palabras, el expresentador de Mi casa es la tuya le ha pedido a todos sus followers que no se tomen sus palabras al pie de la letra y ha recalcado que su amor por Fabiola ha sido infinito. "Ella ha sido y sigue siendo fundamental en mi vida".

Ahora, y después de conocer esta rectificación por parte de Osborne, Joaquín Prat y el resto de colaboradores de Ya es Mediodíahan dedicado parte de su sección Fresh a comentar todo lo que ha sucedido en los últimos días.

Durante la emisión de este conocido matinal, han analizado las últimas imágenes que las cámaras de los diferentes medios de comunicación han captado de Bertín.

Tras su metedura de pata, el cantante ha sido pillado a las puertas del domicilio de su exmujer con el rostro muy serio. Y es que, todo apunta a que este galán ha querido aclarar todo lo que ha sucedido con la madre de sus hijos.

Después de ver un vídeo recopilatorio y de comentar todo lo que ha sucedido con una experta en psicología, Joaquín Prat no ha querido despedirse de la audiencia de Ya es mediodía sin antes compartir su emotiva reflexión.

"'No podía plantearme una vida sin ella', creo que lo ha dejado bien claro. Yo lo pongo en presente", ha asegurado Joaquín Prat, antes de dar paso a Informativos Telecinco.