Joaquín Prat toma una extraña decisión que afecta a ‘Ya es Mediodía’

Joaquín Prat ha vuelto a dejar sin palabras a la audiencia de El programa de Ana Rosa después de que una vez más haya decidido marcharse. Lo más probable es que haya dejado su puesto por causa de fuerza mayor. Algo a lo que ya están acostumbrados últimamente los que trabajan con él en el espacio que presenta desde hace años.

Joaquín Prat tiene una misión en El programa de Ana Rosa, y no es otra que presentar una sección que versa sobre el mundo del corazón.

Estamos hablando del Club Social, que es una de las secciones más seguidas del espacio y en ocasiones tienen que suplir a Joaquín por motivos variopintos.

Joaquín Prat deja a todos sin habla tras la espantada

El Club Social ocupa la última parte del espacio que presenta Ana Rosa Quintana cada mañana. Lo cierto es que ha llamado mucho la atención como este martes 21 de febrero, Joaquín Prat no estaba sentado en el sofá que ocupa habitualmente el veterano presentador. Eso sí, cada semana que pasa es más recurrente que le veamos desaparecer de la pequeña pantalla.

Lo que más ha extrañado es que tras acabar el espacio, tampoco hemos visto a Joaquín Prat en el espacio que presenta de lunes a viernes, Ya es Mediodía.

En este caso, la periodista Verónica Dulanto ha sido la que ha cogido las riendas del programa. Hay que reseñar que no es la primera vez que sucede esto en las últimas semanas. Unos tiempos que han sido muy convulsos para Joaquín Prat.

No es extraño ver a Joaquín Prat ausentarse de su puesto de trabajo

Por ahora, no se sabe la razón por la que Joaquín Prat ha tenido que abandonar su puesto de trabajo el pasado martes. Aunque sí que es verdad que alguna ocasión se ha explicado, en parte, que tenía algún tipo de “obligaciones como padre” que tenía que cumplir sí o sí.

Fue la propia Ana Rosa Quintana la que en un directo informó a la audiencia de que Joaquín no estaba presente allí. Y seguro que tenía este tipo de obligaciones y no por ello no pudo continuar en el plató de Telecinco.

En otra ocasión, sí que Ana Rosa habló de la tarea que tenía que hacer fuera de Telecinco y es que eran unas gestiones de las que no se dio mucho más detalle.

Y es que la madrileña habló sobre aquella vez en la que Joaquín Prat tenía que ausentarse para acometer algún tipo de gestión. Esta decía que el presentador de Telecinco solo podía hacerla en horario de mañana y por ello se ausentó aquel día determinado.

El comunicador de Telecinco ha dado la espantada una vez más

En otras ocasiones que no vemos a Joaquín Prat en plató, sus ausencias no tienen relación con aspectos puramente administrativos. Ya que en una ocasión le dejó los mandos a Verónica Dulanto cuando este se fue a la fiesta de la productora Unicorn Content.

Además, recordemos que en 2022 también estuvo cerca de dos semanas fuera de los platós cuando se fue a grabar Planeta Calleja junto al aventurero leonés.

El caso es que los seguidores de Joaquín esperan que, de una vez por todas, aporte algún tipo de detalle más concreto de los motivos por los que se ausenta del programa.

Aunque queda claro que en los próximos tiempos no sería raro que volviésemos a ver irse del plató a Joaquín Prat de buenas a primeras para sorpresa de la audiencia.