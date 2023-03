Kiko Hernández anuncia algo importante que afecta a su amigo especial

Kiko Hernández no se lo ha pensado dos veces a la hora de anunciar públicamente una noticia que afecta a su amigo especial. Y es que el exgran hermano no ha podido evitar enfadarse tras las últimas informaciones que han salido sobre su vida privada.

Durante estos últimos meses, el presentador de Mejor llama a Kiko ha visto cómo su querida privacidad ha sido constantemente invadida por su propio entorno laboral.

Y aunque durante todos estos años, Kiko Hernández siempre ha sido muy discreto con su vida sentimental, todo ha cambiado desde que la revista Lectura publicó en exclusiva las primeras imágenes del tertuliano junto a su compañero de teatro, Fran Antón.

Desde entonces, al colaborador de Sálvame no le ha quedado otra opción que negar públicamente esta supuesta relación amorosa, a pesar de todas las pruebas que existen sobre su supuesto affaire.

Ahora, Kiko Hernández ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa tras las últimas informaciones que han salido a la luz en relación con su supuesta historia de amor con el actor.

Y es que el colaborador de Telecinco no ha tenido ningún problema en anunciar una importante noticia que afecta directamente a su amigo especial.

Kiko Hernández hace oficial un nuevo dato personal

Kiko Hernández se ha visto una vez más entre la espada y la pared después de ver las últimas imágenes que Sálvame tiene en su poder sobre la última escapada de su colaborador junto a Fran Antón.

Según han anunciado en este programa de Mediaset España, el tertuliano ha vuelto a viajar hasta Melilla, lugar de donde es su amigo especial, por un posible proyecto que estos dos hombres podrían tener entre manos.

Y es que las cámaras de Sálvame han captado a Kiko Hernández y al director de teatro a las puertas del Ayuntamiento de esta ciudad autónoma, algo que ha hecho saltar todas las alarmas de este formato.

Además, y por si las pruebas gráficas no eran suficiente, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha tenido la oportunidad de hablar con un testigo.

Esta persona anónima ha asegurado que Kiko Hernández tenía en todo momento una actitud "muy reservada" y que su mayor preocupación era "pasar desapercibido" en todo momento.

Como era de esperar, el trabajador deLa Fábrica de la Tele ha vuelto a negar delante del director del programa su supuesta relación sentimental con Fran Antón. Y, además, ha explicado que esa actitud de la que habla este confidente, es totalmente normal en él, ya que no le gusta ser reconocido.

Por otra parte, Kiko Hernández ha tomado la palabra para pronunciarse sobre su último viaje a Melilla. Tal y como él mismo ha confesado, su visita se produjo porque acudió a una fiesta de carnaval con sus compañeras de teatro.

Además, el tertuliano también ha asegurado que entre sus proyectos se encuentra el de montar un negocio en esta ciudad autónoma, pero que, de momento, no va a decir nada "hasta que no salga".

Aunque las cosas se han empezado a torcer cuando Sálvame ha emitido un vídeo donde se ha especulado con los posibles motivos de sus constantes visitas a Melilla. "¿Qué hacía en el ayuntamiento? ¿Estaba pidiendo permisos para su próximo negocio?", se han preguntado.

Estas insinuaciones no le han gustado nada a Kiko Hernández, quien no ha tardado en mostrar su enfado en pleno directo. "El rollo del ayuntamiento no me ha gustado", ha asegurado con cara de pocos amigos.

"Si tenemos la oportunidad de que cualquier ayuntamiento… Si por eso estamos hablando de que estoy trincando, no. Trincando estaba Isabel Pantoja, yo estaba haciendo un trabajo y punto".

Finalmente, Kiko Hernández ha dejado muy claro que no está dispuesto a permitir "ni esto de suciedad", ya que no están jugando con su futuro, sino con el "pan" de sus hijas.