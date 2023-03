Lydia Lozano no esconde cuál es el verdadero parte médico de su madre

Lydia Lozano es una mujer muy sentida y que siempre tuvo un enorme arraigo familiar, a pesar de llevar muchos años viviendo fuera de su Canarias natal. Lo cierto es que Lydia Lozano ha vivido una época realmente dura a nivel familiar. Y desde hace días todo se ha complicado tras el ingreso de su madre en un hospital.

Recordemos que, no hace demasiado tiempo, perdió a su hermano Jorge, al que estaba muy unida. Ahora, tiene otra preocupación que no se quita de la cabeza. Estamos hablando del alarmante estado de salud de su madre, Sol Hernández.

Un ingreso hospitalario de la progenitora de Lydia que ha hecho encender las alarmas en el seno de su familia. Llevamos unos días sin verla en Sálvame y el motivo no es otro que la enfermedad que afecta a su madre. Un nuevo revés en su vida que está dejando devastada a la veterana colaboradora de Telecinco.

Lydia Lozano no quiere ocultar más cómo está actualmente su madre

Y es que su madre tiene ya una edad muy avanzada, en este caso 93 años. Y lleva ingresada unos días por varios problemas de salud.

Lecturas ha sido la publicación que ha dado más información sobre la situación de la madre de Lydia Lozano. Una situación que ha dejado muy intranquila a la colaboradora de Telecinco.

No se despega de ella en ningún momento. Y es que no es para menos porque, según la citada publicación, Sol es la mujer más importante de la vida actual de Lydia.

La situación de la mujer más importante de su vida es delicada

La revista Lecturas ha puesto de manifiesto que la familiar de la colaboradora canaria está atravesando por un problema serio. Y no es otro que una insuficiencia respiratoria.

Pero eso no es todo. También sufre una neumonía bastante severa que ha dejado en shock a una Lydia que no gana para disgustos. Ese es el diagnóstico real y Lozano ya no lo esconde.

Sin duda, la colaboradora de Sálvame es el gran pilar de su madre y no se separa de ella por nada del mundo. Además, Lydia Lozano tiene el apoyo de Charly, que lo ha pasado realmente mal en el último mes.

Y todo tras estar en el punto de mira por aquellas supuestas visitas a un local de intercambio de parejas. Pero ahora se centra en su mujer y lo que está sufriendo a causa del estado de salud de su madre.

Como señalábamos, Lydia Lozano está viviendo una época en la que no deja de recibir varapalos familiares. El caso es que en unos días se cumplirá el segundo aniversario de la muerte de su hermano periodista.

Hay que recordar que el familiar de Lydia murió en plena pandemia por culpa del Covid. Y su muerte, después de estar unas semanas ingresado tras contagiarse de coronavirus, fue una profunda losa para la familia de la periodista canaria.

El fallecimiento de Jorge Lozano dejó tan rota a Lydia Lozano y a su madre, que incluso la segunda necesitó ayuda psicológica. La requirió para superar un trance que la dejó muy tocada en su momento.

Esperemos, por el bien de la veterana tertuliana de Telecinco, que su madre acabe superando este problema. Y todo a pesar de su actual estado de salud y especialmente de la edad con la que cuenta. Que hace aún más peligrosas este tipo de problemas de salud, como bien sabe la colaboradora de Telecinco.