Ana Rosa Quintana deja a sus fans sin aliento anunciando la fecha más esperada

Después de la tormenta, siempre llega la calma y, si no, que se lo digan a Ana Rosa Quintana. Tras cinco meses luchando contra su cáncer de mama, 'La reina de las mañanas', por fin, ve luz al final de túnel.

El pasado 2 de noviembre, la presentadora de Telecinco comenzó la emisión de El programa de Ana Rosa con una triste noticia. Y es que, después de casi 20 años al frente del formato, la periodista se vio obligada a abandonar temporalmente su puesto de trabajo.

"Tengo que despedirme por una temporada porque me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia".

Desde entonces, y a pesar de su delicado estado de salud, Ana Rosa Quintana se ha mantenido alejada de la vida pública con la única intención de recuperarse lo antes posible.

Ahora, parece que su pesadilla está a punto de terminar. Y es que, como dice el refrán, "todo esfuerzo tiene su recompensa". La presentadora de Mediaset ha anunciado, por fin, la fecha más esperada por todos sus seguidores.

Ana Rosa Quintana, a un paso de regresar a la televisión

Ana Rosa Quintana ya está contando los días que le quedan para recuperar su vida de antes. Y es que, después de tantos meses sufriendo en sus propias carnes los terribles efectos de su enfermedad, la periodista ya se encuentra con fuerzas para retomar sus labores profesionales.

La presentadora está a un paso de regresar a la vida pública. El pasado 6 de abril, la madrileña publicó una fotografía en sus redes sociales. En ella, aparecía practicando uno de sus deportes preferidos: el yoga.

Aunque lo que más llamó la atención no fue la instantánea, sino un comentario de su amigo y compañero, Joaquín Prat.

El sustituto de Ana Rosa Quintana dio una pista clave sobre el actual estado de salud de 'La reina de las mañanas'. "Por el estado de ánimo y el estado físico, parece como si no fuera a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas unos días".

Ahora, este comentario ha cobrado más sentido que nunca. Según apunta El Confidencial Digital, tras la operación a la que se someterá en los próximos días, la periodista estará más cerca de volver a su puesto de trabajo.

Y es que, todo apunta a que la presentadora ya ha llegado a un acuerdo con Mediaset España para su vuelta ante las cámaras de televisión. Si todo sale como está previsto, Ana Rosa Quintana regresará a El programa de AR con el inicio del nuevo curso escolar.

La compañera de Patricia Pardo retomará, en el mes de septiembre, todas sus responsabilidades profesionales; además de recuperar por completo su vida.

Los aliados de Ana Rosa Quintana en su recuperación

Ana Rosa Quintana tiene claro que lo más importante en su vida es recuperarse por completo de ese cáncer de mama que ha puesto en jaque su vida.

Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de cambiar radicalmente su estilo de vida. Desde que le diagnosticaron su enfermedad, la periodista ha seguido al 100% todas las recomendaciones de sus médicos.

Además de introducir el deporte en su día a día, Ana Rosa Quintana ha cambiado por completo su alimentación. La periodista ha dicho adiós "al azúcar, a todo lo procesado, a las grasas, al alcohol…" y ha dicho hola a "las verduras y frutas, a lo natural y a lo ecológico".