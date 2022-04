Ana Rosa Quintana toma su decisión más difícil y confirma los rumores

Ana Rosa Quintana sigue inmersa en su lucha contra el cáncer de mama que le ha obligado a parar de golpe su vida. El pasado 2 de noviembre, la periodista nos sorprendió con una terrible noticia.

A consecuencia de su enfermedad, la presentadora tuvo que abandonar su puesto de trabajo de forma indefinida, pero no quiso desaparecer sin antes compartir esta mala noticia con toda la audiencia de El programa de AR.

| GTRES

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia".

Tras su salida del formato, Ana Rosa Quintana tuvo que delegar en Ana Terradillos, Joaquín Prat y Patricia Pardo todas sus funciones. A pesar de estar alejada de su programa, la periodista sigue muy pendiente de lo que sucede dentro esas cuatro paredes.

Ahora, y después de varios feos, 'La reina de las mañanas' ha tomado una determinación con una de sus trabajadoras más polémicas.

Ana Rosa Quintana no se esperaba este comportamiento

Ana Rosa Quintana no está dispuesta a pasarle ni una más a Marta Riesco. Desde que la reportera comenzó su relación con Antonio David Flores no ha dejado de protagonizar escándalos, y esto es algo que la presentadora no puede consentir.

Las idas y venidas con el extertuliano han provocado que la periodista se encuentre en uno de los peores momentos de su vida. Hace algo más de un mes, Marta no pudo aguantar más la presión y tuvo que pedir la baja laboral.

Ahora, y tras arremeter duramente contra el formato y contra sus propios compañeros, la joven ha vuelto a ser noticia tras protagonizar una fuerte discusión contra Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame y la reportera de Ana Rosa Quintana se han enzarzado en un cruce de reproches que parece no tener fin.

| CANVA

El detonante de esta guerra ha sido la ruptura de la periodista con el exguardia civil. Nada más hacerse eco de la noticia, Belén aseguró públicamente que "se descojona" cada vez que ve a Riesco hablar de su relación con el padre de Ro Flores.

Al parecer, estas declaraciones no le gustaron a la compañera de Ana Rosa que, sin pensárselo dos veces, decidió contraatacar.

▶️ Marta Riesco utiliza a Andrea Janeiro para atacar a Belén Esteban

Durante su fiesta de cumpleaños, Marta Riesco arremetió con dureza contra la de Paracuellos. "Yo me descojono cuando veo a Belén diciendo que se descojona de mí", dijo. La periodista aseguró que ella, por lo menos, "había ido a la universidad" no como su rival, que se había hecho famosa "vendiendo sus penurias en televisión".

Como era de esperar, Belén Esteban no se ha quedado callada tras este duro golpe. A través de sus stories de Instagram, la madre de Andrea Janeiro ha asegurado que a ella "no le silencia nadie".

Ana Rosa Quintana considera que su trabajadora está yendo demasiado lejos, por eso, ni ella ni la cadena, están dispuestos a seguir aguantando este tipo de comportamientos.

Ana Rosa Quintana está muy enfadada con Marte Riesco

Ana Rosa Quintana tiene claro que Marta Riesco no puede seguir así. Y es que, esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta.

Hace unos meses, y tras su salida temporal de El programa de AR, muchos apuntaron que la ex amiga de Rocío Flores estaba barajando la posibilidad de dar un giro radical a su carrera profesional.

| España Diario

Según informó, en exclusiva, el portal de noticias FórmulaTV, a la reportera se le habría pasado por la cabeza traicionar a Ana Rosa Quintana para fichar por La fábrica de la tele.

Aunque finalmente esta información quedó en el olvido, lo cierto es que a 'La reina de las mañanas' no le gustó enterarse de esta noticia. Ahora, y después de este nuevo altercado, la presentadora se estaría replanteando nuevamente el futuro de Marta Riesco dentro de su programa.